Сегодняшняя цена Wave Swap

Текущая цена Wave Swap (WAVE) сегодня составляет $ 0 с изменением 8,58% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WAVE на USD составляет $ 0 за WAVE.

На данный момент Wave Swap занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 30 662, при оборотном предложении 999,25M WAVE. В течение последних 24 часов, WAVE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00397888, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WAVE изменился на +0,10% за последний час и на -40,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Wave Swap (WAVE)

Рыночная капитализация $ 30,66K$ 30,66K $ 30,66K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 30,66K$ 30,66K $ 30,66K Оборотное предложение 999,25M 999,25M 999,25M Общее предложение 999 249 886,071331 999 249 886,071331 999 249 886,071331

Текущая рыночная капитализация Wave Swap составляет $ 30,66K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WAVE составляет 999,25M, а общее предложение – 999249886.071331. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 30,66K.