Сегодняшняя цена coinage

Текущая цена coinage (COINAGE) сегодня составляет $ 0 с изменением 4,38% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации COINAGE на USD составляет $ 0 за COINAGE.

На данный момент coinage занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 107 420, при оборотном предложении 1,00B COINAGE. В течение последних 24 часов, COINAGE торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01197817, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе COINAGE изменился на -0,47% за последний час и на -0,55% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 214,86.

Рыночная информация coinage (COINAGE)

Рыночная капитализация $ 107,42K$ 107,42K $ 107,42K Объем (24Ч) $ 214,86$ 214,86 $ 214,86 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 107,42K$ 107,42K $ 107,42K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация coinage составляет $ 107,42K, при 24-часовом объеме торгов $ 214,86. Циркулируещее обращение COINAGE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 107,42K.