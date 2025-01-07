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Цена Wrapped Unit0 (WUNIT0)

USD

График цены Wrapped Unit0 (WUNIT0) в реальном времени

$0.761343
$0.761343$0.761343
+9.30%(1D)

Цена Wrapped Unit0 (WUNIT0) сегодня

Текущая цена Wrapped Unit0 (WUNIT0) сегодня составляет 0.761343 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена WUNIT0 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wrapped Unit0:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 29.50K USD
- Изменение цены Wrapped Unit0 в течение дня составляет +9.36%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Wrapped Unit0 (WUNIT0) - USD

За сегодня изменение цены Wrapped Unit0 на USD составило $ +0.065144.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped Unit0 на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped Unit0 на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped Unit0 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.065144+9.36%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Wrapped Unit0 (WUNIT0)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Wrapped Unit0: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.686929
$ 0.686929$ 0.686929

$ 0.76315
$ 0.76315$ 0.76315

$ 0.874743
$ 0.874743$ 0.874743

+0.60%

+9.36%

+12.75%

Рыночная информация Wrapped Unit0 (WUNIT0)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 29.50K
$ 29.50K$ 29.50K

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0.00 0.00

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WUNIT0 на местную валюту

1 WUNIT0 к AUD
A$1.21053537
1 WUNIT0 к GBP
0.60146097
1 WUNIT0 к EUR
0.73088928
1 WUNIT0 к USD
$0.761343
1 WUNIT0 к MYR
RM3.41081664
1 WUNIT0 к TRY
26.91347505
1 WUNIT0 к JPY
¥120.1399254
1 WUNIT0 к RUB
81.45608757
1 WUNIT0 к INR
65.27754882
1 WUNIT0 к IDR
Rp12,279.72408729
1 WUNIT0 к PHP
44.24164173
1 WUNIT0 к EGP
￡E.38.56202295
1 WUNIT0 к BRL
R$4.62896544
1 WUNIT0 к CAD
C$1.08872049
1 WUNIT0 к BDT
92.7315774
1 WUNIT0 к NGN
1,176.72412737
1 WUNIT0 к UAH
32.21242233
1 WUNIT0 к VES
Bs39.589836
1 WUNIT0 к PKR
Rs212.1862941
1 WUNIT0 к KZT
402.61340526
1 WUNIT0 к THB
฿26.27394693
1 WUNIT0 к TWD
NT$24.92636982
1 WUNIT0 к CHF
Fr0.6852087
1 WUNIT0 к HKD
HK$5.91563511
1 WUNIT0 к MAD
.د.م7.61343