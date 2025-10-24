Текущая цена Theo Short Duration US Treasury Fund сегодня составляет 1,009 USD. Следите за обновлениями цены THBILL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены THBILL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Theo Short Duration US Treasury Fund сегодня составляет 1,009 USD. Следите за обновлениями цены THBILL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены THBILL прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о THBILL

Информация о цене THBILL

Официальный сайт THBILL

Токеномика THBILL

Прогноз цен THBILL

Цена Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Текущая цена 1 THBILL в USD:

+0,10%1D
График цены Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:06:51 (UTC+8)

Информация о ценах Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+0,12%

+0,15%

+0,00%

+0,00%

Текущая цена Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) составляет $1,009. За последние 24 часа THBILL торговался в диапазоне от $ 1,006 до $ 1,017, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена THBILL за все время составляет $ 1,11, а минимальная – $ 0,906552.

Что касается краткосрочной динамики, THBILL изменился на +0,12% за последний час, на +0,15% за 24 часа и на +0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Текущая рыночная капитализация Theo Short Duration US Treasury Fund составляет $ 122,14M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение THBILL составляет 121,06M, а общее предложение – 121063551.418062. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 122,14M.

История цен Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) в USD

За сегодня изменение цены Theo Short Duration US Treasury Fund на USD составило $ +0,00151419.
За последние 30 дней изменение цены Theo Short Duration US Treasury Fund на USD составило $ +0,0041585935.
За последние 60 дней изменение цены Theo Short Duration US Treasury Fund на USD составило $ +0,0062815295.
За последние 90 дней изменение цены Theo Short Duration US Treasury Fund на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00151419+0,15%
30 дней$ +0,0041585935+0,41%
60 дней$ +0,0062815295+0,62%
90 дней$ 0--

Что такое Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Theo is an institutional-grade tokenization platform that connects onchain capital to global financial markets. The platform enables access to traditional financial products like Treasury bills through tokenized infrastructure that includes deep liquidity, cross-chain functionality, and full DeFi composability from launch. Theo's first product, thBILL, demonstrates this "beyond issuance" approach by launching with complete ecosystem support across multiple chains rather than hoping for adoption over time.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Theo Short Duration US Treasury Fund (USD)

Сколько будет стоить Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Theo Short Duration US Treasury Fund.

Проверьте прогноз цены Theo Short Duration US Treasury Fund!

THBILL на местную валюту

Токеномика Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Понимание токеномики Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена THBILL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL)

Сколько стоит Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) на сегодня?
Актуальная цена THBILL в USD – 1,009 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена THBILL в USD?
Текущая цена THBILL в USD составляет $ 1,009. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Theo Short Duration US Treasury Fund?
Рыночная капитализация THBILL составляет $ 122,14M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение THBILL?
Циркулирующее предложение THBILL составляет 121,06M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) THBILL?
THBILL достиг максимальной цены (ATH) в 1,11 USD.
Какова была минимальная цена THBILL за все время (ATL)?
THBILL достиг минимальной цены (ATL) в 0,906552 USD.
Каков объем торгов THBILL?
Объем торгов за последние 24 часа для THBILL составляет -- USD.
Вырастет ли THBILL в цене в этом году?
THBILL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены THBILL для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.