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Топ токенов категории Экосистема Cronos по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Cronos. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,950.05
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Линк
Линк
LINK
$ 8.234
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
4
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05277
-0.28%
-2.70%
-5.35%
$ 1.23B
$ 1.11M
5
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.997
0.00%
+0.02%
+0.05%
$ 492.98M
$ 14.02K
6
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 452.49M
$ 23.62M
7
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00123409
-0.72%
-0.03%
-10.68%
$ 123.41M
$ 24.00K
8
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.14117E-7
+0.80%
-3.80%
-12.73%
$ 35.46M
--
9
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,861.7
-0.04%
-0.03%
-0.83%
$ 34.58M
$ 273.62K
10
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
+0.52%
+0.01%
+0.42%
$ 34.17M
$ 3.53M
11
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002682
+0.34%
-1.29%
-5.66%
$ 26.79M
$ 2.94T
12
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.0469877
-0.06%
-0.03%
-13.55%
$ 26.79M
$ 522.56K
13
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,873.58
+0.01%
-0.02%
-0.04%
$ 13.91M
$ 430.86K
14
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.741E-5
+0.96%
-3.40%
-7.43%
$ 9.90M
--
15
ALI
ALI
ALI
$ 0.001028
-0.57%
-0.95%
+3.87%
$ 9.55M
$ 14.77M
16
Capybara Nation
Capybara Nation
BARA
$ 9.0373E-8
-0.20%
-5.30%
-14.25%
$ 9.04M
--
17
Crob Mob
Crob Mob
CROB
$ 0.00662583
0.00%
-0.02%
-14.05%
$ 6.63M
$ 1.57
18
Tectonic
Tectonic
TONIC
$ 1.3295E-8
+0.93%
-3.00%
-7.95%
$ 4.08M
--
19
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0.00089883
-0.73%
-0.05%
-8.23%
$ 2.12M
$ 10.92K
20
Coupon Assets
Coupon Assets
CA
$ 0.21637
-0.07%
-0.18%
-0.45%
$ 2.09M
$ 386.81K
21
Loaf Token
Loaf Token
LOAF
$ 0.00347379
-0.87%
-0.02%
-12.92%
$ 1.74M
$ 21.04
22
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0.00189755
-1.02%
-0.03%
-18.01%
$ 1.65M
$ 462.24
23
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001692
+0.53%
-5.41%
+1.92%
$ 1.63M
$ 35.60T
24
Veno Finance
Veno Finance
VNO
$ 0.0028819
-0.01%
-0.02%
-11.02%
$ 1.54M
$ 577.58
25
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00105822
0.00%
-0.12%
-17.66%
$ 1.06M
$ 13.47K
26
Mistery
Mistery
MERY
$ 2.14E-6
+0.94%
+0.30%
-17.69%
$ 899.56K
--
27
Wolfies
Wolfies
PACK
$ 7.74E-5
+1.39%
+0.90%
-2.25%
$ 847.91K
--
28
Xitcoin
Xitcoin
$XTC
$ 0.00015096
0.00%
-0.02%
-10.35%
$ 792.52K
$ 758.25
29
EXCELLENCE
EXCELLENCE
EOP
$ 0.00077298
0.00%
--
-9.70%
$ 772.98K
$ 24.70
30
H2 Finance
H2 Finance
$H2
$ 9.391E-5
+3.58%
-3.30%
+244.62%
$ 696.51K
--
31
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00355999
0.00%
-0.02%
-9.26%
$ 612.92K
$ 1.59K
32
Ferro
Ferro
FER
$ 8.159E-5
-0.23%
+0.90%
-3.16%
$ 415.68K
--
33
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00036462
0.00%
-0.03%
-13.54%
$ 364.62K
$ 10.92
34
Obsidian
Obsidian
OBS
$ 3.166E-5
+0.86%
-3.70%
-11.42%
$ 315.68K
--
35
Minted
Minted
MTD
$ 0.00162029
-1.81%
-0.03%
-9.54%
$ 300.09K
$ 368.90
36
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.00875307
0.00%
-0.00%
-24.95%
$ 274.54K
$ 18.41
37
Croakey
Croakey
CROAK
$ 2.28E-6
+0.88%
-4.20%
-17.69%
$ 227.67K
--
38
Crogecoin
Crogecoin
CROGE
$ 0.00020586
0.00%
--
-16.28%
$ 205.86K
$ 39.33
39
RadioShack
RadioShack
RADIO
$ 3.75E-5
+0.05%
-1.60%
+0.08%
$ 128.98K
--
40
puush da button
puush da button
PUUSH
$ 1.5759E-8
+0.74%
-3.30%
-15.08%
$ 126.08K
--
41
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00779094
+0.07%
-0.01%
-2.36%
$ 125.70K
$ 58.89
42
InoAi
InoAi
INO
$ 0.00011808
-1.01%
-0.02%
-11.85%
$ 118.08K
$ 385.38
43
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FORTUNE FAVOURS THE BRAVE
FFTB
$ 9.06992E-7
0.00%
-2.70%
-16.02%
$ 90.47K
--
44
ryoshi with knife
ryoshi with knife
RYOSHI
$ 1.16076E-10
+0.27%
-3.00%
-13.89%
$ 90.28K
--
45
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 7.296E-5
+0.84%
-11.70%
-58.86%
$ 72.97K
--
46
Cronos Legends
Cronos Legends
CLG
$ 160.28
-0.01%
-0.10%
-10.94%
$ 48.12K
$ 1.27K
47
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010187
0.00%
-0.02%
-9.59%
$ 42.28K
$ 149.74
48
Awoo
Awoo
AWOO
$ 8.154E-5
+0.84%
+16.30%
+6.28%
$ 40.77K
--
49
Bored Candy City
Bored Candy City
CANDY
$ 0.00016123
0.00%
-0.02%
+4.76%
$ 38.08K
$ 1.42
50
AurumTrust
AurumTrust
AUT
$ 4.227E-5
+1.42%
-3.10%
-10.50%
$ 34.31K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Cronos и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Cronos представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 60 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $90.25B.
Какой токен из категории Экосистема Cronos демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Cronos, отслеживаемых на MEXC, AWOO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 16.30% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Cronos находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 60 токенов категории Экосистема Cronos, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Cronos относятся USDC, WBTC, LINK. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Cronos?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Cronos составляет примерно $90.25B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Cronos, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.