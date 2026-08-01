Какова текущая рыночная цена Dream Machine Token?

Dream Machine Token оценивается в ₽145.150558518112000, за последние 24 часа он изменился на 3.31%. Это отражает последнее состояние спроса и предложения на глобальных криптовалютных рынках.

Сколько уникальных держателей у DMT?

На блокчейне насчитывается -- держателей, что свидетельствует о распределении и принятии DMT сообществом. Рост числа держателей часто рассматривается как сигнал укрепления участия в сети или повышения долгосрочного интереса.

Насколько активен Dream Machine Token на своём родном блокчейне?

Как токен на --, его активность зависит от взаимодействий с кошельками, сетевых комиссий, стейкинг-поведения и использования смарт-контрактов. Повышенная активность может коррелировать с ростом торгового оборота или появлением новых экосистемных разработок.

Каково общее количество циркулирующих токенов DMT?

Общее количество циркулирующих токенов составляет 897410.3927045771, что напрямую влияет на дефицит токена и его оценку. Изменения в предложении могут происходить из-за эмиссии, сжигания или графиков разблокировки.

Каков 24-часовой объём торгов Dream Machine Token?

Dream Machine Token за прошедшие сутки генерировал ₽-- в торговом обороте, что демонстрирует активность торговли этим активом и глубину его ликвидности.

Как DMT показывает себя по сравнению с конкурентами из категории Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem?

По сравнению с другими активами в сегменте Entertainment,Smart Contract Platform,SocialFi,Gaming (GameFi),Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Layer 3 (L3),Sanko Ecosystem, динамика DMT зависит от рыночных настроений, принятия инвесторами и on-chain метрик, связанных с --.