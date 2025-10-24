Что такое xSUI (XSUI)

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols. In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning. xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It's already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure. The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system. And with its upcoming debut on OKX Wallet's Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

Источник xSUI (XSUI) Официальный веб-сайт

XSUI на местную валюту

Токеномика xSUI (XSUI)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о xSUI (XSUI) Сколько стоит xSUI (XSUI) на сегодня? Актуальная цена XSUI в USD – 2.48 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена XSUI в USD? $ 2.48 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена XSUI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация xSUI? Рыночная капитализация XSUI составляет $ 3.59M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение XSUI? Циркулирующее предложение XSUI составляет 1.45M USD . Какова была максимальная цена (ATH) XSUI? XSUI достиг максимальной цены (ATH) в 4.17 USD . Какова была минимальная цена XSUI за все время (ATL)? XSUI достиг минимальной цены (ATL) в 1.39 USD . Каков объем торгов XSUI? Объем торгов за последние 24 часа для XSUI составляет -- USD . Вырастет ли XSUI в цене в этом году? XSUI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены XSUI для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии xSUI (XSUI)