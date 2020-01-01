Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Токенизированный BTC по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Токенизированный BTC. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,054.25
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63,876
+0.06%
-0.01%
-0.65%
$ 6.19B
$ 303.26M
3
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,751
+0.08%
-0.02%
-0.80%
$ 297.49M
$ 20.96M
4
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,842
+0.06%
-0.02%
-0.75%
$ 127.46M
$ 4.95M
5
Hemi Bitcoin
Hemi Bitcoin
HEMIBTC
$ 63,470
-0.44%
-0.01%
-3.08%
$ 7.17M
$ 6.53K
6
renBTC
renBTC
RENBTC
$ 16,634.06
0.00%
-0.02%
-2.52%
$ 5.07M
$ 1.97K
7
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 65,998
+0.22%
-0.01%
-0.65%
$ 1.33M
--
8
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 63,678
+0.35%
-0.02%
-0.24%
$ 820.44K
--
9
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,765
+0.04%
-0.01%
-0.99%
$ 440.37K
$ 1.04K
10
Botanix Pegged Bitcoin
Botanix Pegged Bitcoin
PBTC
$ 61,254
0.00%
--
-0.19%
$ 64.01K
$ 644.00

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Токенизированный BTC и почему они так популярны?
Токены категории Токенизированный BTC представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $14.08B.
Какой токен из категории Токенизированный BTC демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Токенизированный BTC, отслеживаемых на MEXC, PBTC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Токенизированный BTC находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Токенизированный BTC, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Токенизированный BTC относятся WBTC, CBBTC, TBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Токенизированный BTC?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Токенизированный BTC составляет примерно $14.08B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Токенизированный BTC, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.