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Топ токенов категории Экосистема Huobi ECO Chain по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Huobi ECO Chain. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.239
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.921
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
3
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.79
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
4
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,029.8
-0.47%
-1.77%
-3.79%
$ 72.73M
$ 29.99
5
SNX
SNX
SNX
$ 0.2105
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K
6
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.001246
-0.16%
-2.72%
+4.95%
$ 18.71M
$ 54.09M
7
balancer
balancer
BAL
$ 0.10797
-0.18%
-1.74%
+0.09%
$ 7.50M
$ 502.32K
8
HUSD
HUSD
HUSD
$ 0.03723438
0.00%
--
+9.20%
$ 6.99M
$ 1.51
9
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.513299
+0.06%
-0.00%
+1.27%
$ 6.77M
$ 16.37
10
ELA
ELA
ELA
$ 0.2674
0.00%
+0.87%
+6.24%
$ 6.18M
$ 2.01K
11
DeLorean
DeLorean
DMC
$ 0.000349
0.00%
+1.16%
-5.16%
$ 2.41M
$ 186.73M
12
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.054203
0.00%
-0.00%
-3.74%
$ 1.11M
$ 17.52
13
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0.00078547
-0.05%
--
+1.54%
$ 367.54K
$ 14.93
14
Channels
Channels
CAN
$ 0.00024983
+0.02%
-0.01%
-0.22%
$ 124.92K
$ 31.90
15
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00097367
0.00%
0.00%
+8.16%
$ 48.19K
$ 38.70
16
mETHProtocol
mETHProtocol
COOK
$ 0.00247
-0.16%
+0.08%
+0.41%
--
$ 22.27M
17
Minto
Minto
BTCMT
$ 0.6547
0.00%
-0.02%
-0.09%
--
$ 98.28K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Huobi ECO Chain и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Huobi ECO Chain представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 17 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $9.43B.
Какой токен из категории Экосистема Huobi ECO Chain демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Huobi ECO Chain, отслеживаемых на MEXC, DMC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.16% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Huobi ECO Chain находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 17 токенов категории Экосистема Huobi ECO Chain, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Huobi ECO Chain относятся LINK, UNI, AAVE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Huobi ECO Chain?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Huobi ECO Chain составляет примерно $9.43B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Huobi ECO Chain, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.