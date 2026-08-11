Какова текущая цена Wrapped iTRY?

Wrapped iTRY (WITRY) торгуется по цене ₽1.773379262442332720000, что отражает изменение цены на уровне -0.00% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Wrapped iTRY в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Stablecoins,Wrapped-Tokens,TRY Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,MegaETH Ecosystem, WITRY часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется WITRY?

За последние 24 часа объем торгов WITRY составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Wrapped iTRY в обращении?

Сегодня в обращении находится 368380156.8848967 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг WITRY?

В настоящее время Wrapped iTRY занимает рейтинг №1233 с рыночной капитализацией ₽653277725.5257400560000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Wrapped iTRY за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -0.00%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Wrapped iTRY соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Stablecoins,Wrapped-Tokens,TRY Stablecoin,Yield-Bearing Stablecoin,MegaETH Ecosystem WITRY демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.