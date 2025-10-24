Текущая цена Stargate Bridged WETH сегодня составляет 3 873,94 USD. Следите за обновлениями цены WETH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WETH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Stargate Bridged WETH сегодня составляет 3 873,94 USD. Следите за обновлениями цены WETH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены WETH прямо сейчас на MEXC.

Логотип Stargate Bridged WETH

Цена Stargate Bridged WETH (WETH)

Не в листинге

Текущая цена 1 WETH в USD:

$3 873,59
$3 873,59$3 873,59
+0,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников.
USD
График цены Stargate Bridged WETH (WETH) в реальном времени
Информация о ценах Stargate Bridged WETH (WETH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 3 725,15
$ 3 725,15$ 3 725,15
Мин 24Ч
$ 3 900,56
$ 3 900,56$ 3 900,56
Макс 24Ч

$ 3 725,15
$ 3 725,15$ 3 725,15

$ 3 900,56
$ 3 900,56$ 3 900,56

$ 4 751,86
$ 4 751,86$ 4 751,86

$ 3 428,61
$ 3 428,61$ 3 428,61

+0,74%

+0,83%

-3,52%

-3,52%

Текущая цена Stargate Bridged WETH (WETH) составляет $3 873,94. За последние 24 часа WETH торговался в диапазоне от $ 3 725,15 до $ 3 900,56, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена WETH за все время составляет $ 4 751,86, а минимальная – $ 3 428,61.

Что касается краткосрочной динамики, WETH изменился на +0,74% за последний час, на +0,83% за 24 часа и на -3,52% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Stargate Bridged WETH (WETH)

$ 139,84M
$ 139,84M$ 139,84M

--
----

$ 139,84M
$ 139,84M$ 139,84M

36,08K
36,08K 36,08K

36 084,50522731503
36 084,50522731503 36 084,50522731503

Текущая рыночная капитализация Stargate Bridged WETH составляет $ 139,84M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WETH составляет 36,08K, а общее предложение – 36084.50522731503. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 139,84M.

История цен Stargate Bridged WETH (WETH) в USD

За сегодня изменение цены Stargate Bridged WETH на USD составило $ +31,77.
За последние 30 дней изменение цены Stargate Bridged WETH на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Stargate Bridged WETH на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Stargate Bridged WETH на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +31,77+0,83%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Stargate Bridged WETH (WETH)

Прогноз цены Stargate Bridged WETH (USD)

Сколько будет стоить Stargate Bridged WETH (WETH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Stargate Bridged WETH (WETH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Stargate Bridged WETH.

Проверьте прогноз цены Stargate Bridged WETH!

WETH на местную валюту

Токеномика Stargate Bridged WETH (WETH)

Понимание токеномики Stargate Bridged WETH (WETH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена WETH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Stargate Bridged WETH (WETH)

Сколько стоит Stargate Bridged WETH (WETH) на сегодня?
Актуальная цена WETH в USD – 3 873,94 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена WETH в USD?
Текущая цена WETH в USD составляет $ 3 873,94. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Stargate Bridged WETH?
Рыночная капитализация WETH составляет $ 139,84M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение WETH?
Циркулирующее предложение WETH составляет 36,08K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) WETH?
WETH достиг максимальной цены (ATH) в 4 751,86 USD.
Какова была минимальная цена WETH за все время (ATL)?
WETH достиг минимальной цены (ATL) в 3 428,61 USD.
Каков объем торгов WETH?
Объем торгов за последние 24 часа для WETH составляет -- USD.
Вырастет ли WETH в цене в этом году?
WETH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены WETH для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.