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Топ токенов категории Экосистема Stable по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Stable. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.29
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
2
WETH
WETH
WETH
$ 1,873.89
+0.18%
-0.02%
-0.34%
$ 4.22B
$ 371.15M
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999044
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 4.06B
$ 74.94M
4
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,165
+0.12%
-0.01%
-0.45%
$ 657.85M
$ 708.62K
5
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,842
+0.06%
-0.02%
-0.75%
$ 127.46M
$ 4.95M
6
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,359.44
+0.16%
+0.01%
+7.31%
$ 119.13M
$ 8.02M
7
Theo Short Duration US Treasury Fund
Theo Short Duration US Treasury Fund
THBILL
$ 1.016
0.00%
0.00%
0.00%
$ 117.75M
$ 109.41
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 111.69M
$ 1.31M
9
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.003
-0.10%
0.00%
+0.30%
$ 34.14M
$ 3.53M
10
Fefer
Fefer
FEFER
$ 0.002313
-5.58%
+0.53%
-8.78%
--
$ 34.68M
11
STABLE
STABLE
STABLE
$ 0.032478
+0.16%
-0.27%
+2.91%
--
$ 2.00M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Stable и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Stable представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $14.87B.
Какой токен из категории Экосистема Stable демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Stable, отслеживаемых на MEXC, FEFER продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.53% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Stable находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Экосистема Stable, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Stable относятся LINK, WETH, USDT0. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Stable?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Stable составляет примерно $14.87B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Stable, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.