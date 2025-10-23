Текущая цена Australian Digital Dollar сегодня составляет 0,650243 USD. Следите за обновлениями цены AUDD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AUDD прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Australian Digital Dollar сегодня составляет 0,650243 USD. Следите за обновлениями цены AUDD к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AUDD прямо сейчас на MEXC.

Цена Australian Digital Dollar (AUDD)

Не в листинге

Текущая цена 1 AUDD в USD:

$0,650242
+0,30%1D
График цены Australian Digital Dollar (AUDD) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:28:19 (UTC+8)

Информация о ценах Australian Digital Dollar (AUDD) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,647111
Мин 24Ч
$ 0,649927
Макс 24Ч

$ 0,647111
$ 0,649927
$ 2,87
$ 0,36464
+0,06%

+0,37%

+0,06%

+0,06%

Текущая цена Australian Digital Dollar (AUDD) составляет $0,650243. За последние 24 часа AUDD торговался в диапазоне от $ 0,647111 до $ 0,649927, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AUDD за все время составляет $ 2,87, а минимальная – $ 0,36464.

Что касается краткосрочной динамики, AUDD изменился на +0,06% за последний час, на +0,37% за 24 часа и на +0,06% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Australian Digital Dollar (AUDD)

$ 3,82M
--
$ 3,82M
5,87M
5 869 320,704638
Текущая рыночная капитализация Australian Digital Dollar составляет $ 3,82M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AUDD составляет 5,87M, а общее предложение – 5869320.704638. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 3,82M.

История цен Australian Digital Dollar (AUDD) в USD

За сегодня изменение цены Australian Digital Dollar на USD составило $ +0,00239206.
За последние 30 дней изменение цены Australian Digital Dollar на USD составило $ -0,0020158183.
За последние 60 дней изменение цены Australian Digital Dollar на USD составило $ +0,0037933225.
За последние 90 дней изменение цены Australian Digital Dollar на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00239206+0,37%
30 дней$ -0,0020158183-0,31%
60 дней$ +0,0037933225+0,58%
90 дней$ 0--

Что такое Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Australian Digital Dollar (AUDD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Australian Digital Dollar (USD)

Сколько будет стоить Australian Digital Dollar (AUDD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Australian Digital Dollar (AUDD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Australian Digital Dollar.

Проверьте прогноз цены Australian Digital Dollar!

AUDD на местную валюту

Токеномика Australian Digital Dollar (AUDD)

Понимание токеномики Australian Digital Dollar (AUDD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AUDD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Australian Digital Dollar (AUDD)

Сколько стоит Australian Digital Dollar (AUDD) на сегодня?
Актуальная цена AUDD в USD – 0,650243 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AUDD в USD?
Текущая цена AUDD в USD составляет $ 0,650243. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Australian Digital Dollar?
Рыночная капитализация AUDD составляет $ 3,82M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AUDD?
Циркулирующее предложение AUDD составляет 5,87M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AUDD?
AUDD достиг максимальной цены (ATH) в 2,87 USD.
Какова была минимальная цена AUDD за все время (ATL)?
AUDD достиг минимальной цены (ATL) в 0,36464 USD.
Каков объем торгов AUDD?
Объем торгов за последние 24 часа для AUDD составляет -- USD.
Вырастет ли AUDD в цене в этом году?
AUDD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AUDD для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.