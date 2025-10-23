Что такое Australian Digital Dollar (AUDD)

Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain. Australian Dollar Stablecoins. Representing one of the largest sovereign currencies in the APAC region on the blockchain.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Australian Digital Dollar (AUDD) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Australian Digital Dollar (USD)

Сколько будет стоить Australian Digital Dollar (AUDD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Australian Digital Dollar (AUDD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Australian Digital Dollar.

Проверьте прогноз цены Australian Digital Dollar!

AUDD на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Australian Digital Dollar (AUDD)

Понимание токеномики Australian Digital Dollar (AUDD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AUDD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Australian Digital Dollar (AUDD) Сколько стоит Australian Digital Dollar (AUDD) на сегодня? Актуальная цена AUDD в USD – 0,650243 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AUDD в USD? $ 0,650243 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AUDD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Australian Digital Dollar? Рыночная капитализация AUDD составляет $ 3,82M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AUDD? Циркулирующее предложение AUDD составляет 5,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AUDD? AUDD достиг максимальной цены (ATH) в 2,87 USD . Какова была минимальная цена AUDD за все время (ATL)? AUDD достиг минимальной цены (ATL) в 0,36464 USD . Каков объем торгов AUDD? Объем торгов за последние 24 часа для AUDD составляет -- USD . Вырастет ли AUDD в цене в этом году? AUDD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AUDD для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Australian Digital Dollar (AUDD)