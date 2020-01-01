Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация

Топ токенов категории Экосистема opBNB по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема opBNB. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,879.87
+0.28%
-2.30%
+0.07%
$ 226.48B
$ 108.71K
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.305
+0.50%
-0.90%
+0.76%
$ 5.43B
$ 39.57K
3
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.455
+0.28%
-0.07%
+2.32%
$ 511.26M
$ 268.52K
4
Venus
Venus
XVS
$ 2.7383
-0.07%
-3.09%
+0.38%
$ 44.80M
$ 19.95K
5
THENA
THENA
THE
$ 0.06511
-0.48%
-9.82%
+24.44%
$ 8.60M
$ 2.19M
6
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
+0.02%
$ 195.76K
$ 131.63
7
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
-0.00%
+0.96%
$ 31.24K
$ 1.72

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема opBNB и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема opBNB представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 7 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $232.47B.
Какой токен из категории Экосистема opBNB демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема opBNB, отслеживаемых на MEXC, DPET продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема opBNB находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 7 токенов категории Экосистема opBNB, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема opBNB относятся ETH, LINK, CAKE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема opBNB?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема opBNB составляет примерно $232.47B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема opBNB, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.