Текущая цена BESC MONEY сегодня составляет 21,13 USD. Следите за обновлениями цены MONEY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными.

Логотип BESC MONEY

Цена BESC MONEY (MONEY)

Текущая цена 1 MONEY в USD:

$21,15
$21,15
+4,90%1D
USD
График цены BESC MONEY (MONEY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:24:34 (UTC+8)

Информация о ценах BESC MONEY (MONEY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 19,78
$ 19,78
Мин 24Ч
$ 21,58
$ 21,58
Макс 24Ч

$ 19,78
$ 19,78

$ 21,58
$ 21,58

$ 39,54
$ 39,54

$ 19,78
$ 19,78

-1,75%

+4,88%

-7,14%

-7,14%

Текущая цена BESC MONEY (MONEY) составляет $21,13. За последние 24 часа MONEY торговался в диапазоне от $ 19,78 до $ 21,58, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MONEY за все время составляет $ 39,54, а минимальная – $ 19,78.

Что касается краткосрочной динамики, MONEY изменился на -1,75% за последний час, на +4,88% за 24 часа и на -7,14% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация BESC MONEY (MONEY)

$ 850,32K
$ 850,32K

--
--

$ 850,32K
$ 850,32K

40,23K
40,23K

40 234,72584791684
40 234,72584791684

Текущая рыночная капитализация BESC MONEY составляет $ 850,32K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MONEY составляет 40,23K, а общее предложение – 40234.72584791684. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 850,32K.

История цен BESC MONEY (MONEY) в USD

За сегодня изменение цены BESC MONEY на USD составило $ +0,98246.
За последние 30 дней изменение цены BESC MONEY на USD составило $ -7,1205564400.
За последние 60 дней изменение цены BESC MONEY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены BESC MONEY на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,98246+4,88%
30 дней$ -7,1205564400-33,69%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое BESC MONEY (MONEY)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs

BESC Coin is more than a cryptocurrency—it's a stake in a thriving, real-world business with a proven track record of success. With profit-sharing, staking rewards, advanced trading features, and exclusive client benefits, BESC Coin offers unparalleled value for investors and customers alike. Join us in building the future of construction and blockchain technology.

Источник BESC MONEY (MONEY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены BESC MONEY (USD)

Сколько будет стоить BESC MONEY (MONEY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов BESC MONEY (MONEY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для BESC MONEY.

Проверьте прогноз цены BESC MONEY!

MONEY на местную валюту

Токеномика BESC MONEY (MONEY)

Понимание токеномики BESC MONEY (MONEY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MONEY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о BESC MONEY (MONEY)

Сколько стоит BESC MONEY (MONEY) на сегодня?
Актуальная цена MONEY в USD – 21,13 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MONEY в USD?
Текущая цена MONEY в USD составляет $ 21,13. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация BESC MONEY?
Рыночная капитализация MONEY составляет $ 850,32K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MONEY?
Циркулирующее предложение MONEY составляет 40,23K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MONEY?
MONEY достиг максимальной цены (ATH) в 39,54 USD.
Какова была минимальная цена MONEY за все время (ATL)?
MONEY достиг минимальной цены (ATL) в 19,78 USD.
Каков объем торгов MONEY?
Объем торгов за последние 24 часа для MONEY составляет -- USD.
Вырастет ли MONEY в цене в этом году?
MONEY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MONEY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:24:34 (UTC+8)

