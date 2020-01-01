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Топ токенов категории Экосистема Velas по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Velas. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.03%
+0.03%
$ 74.86B
$ 67.17M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,091.56
+0.19%
-1.84%
-0.43%
$ 7.45B
$ 2.11
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,861.02
0.00%
-0.03%
-0.81%
$ 34.57M
$ 267.09K
4
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.07721
+0.14%
-0.00%
+3.70%
$ 19.65M
$ 2.96M
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 599.53
0.00%
-0.01%
-8.60%
$ 2.18M
$ 10.72
6
VelasPad
VelasPad
VLXPAD
$ 0.00054129
0.00%
--
+4.57%
$ 234.02K
$ 1.03
7
Wrapped Velas
Wrapped Velas
WVLX
$ 0.00069971
0.00%
--
+7.55%
$ 62.76K
$ 8.19
8
PulsePad
PulsePad
PLSPAD
$ 0.00022559
+0.06%
-0.07%
-32.87%
$ 38.35K
$ 362.32
9
WagyuSwap
WagyuSwap
WAG
$ 4.015E-5
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 12.21K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Velas и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Velas представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 9 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $82.37B.
Какой токен из категории Экосистема Velas демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Velas, отслеживаемых на MEXC, WAG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 1.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Velas находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 9 токенов категории Экосистема Velas, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Velas относятся USDC, WBTC, WETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Velas?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Velas составляет примерно $82.37B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Velas, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.