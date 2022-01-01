Почему выбирают MEXC
Мы предлагаем вам безопасность, эффективность и разнообразие.
- Безопасная и надежная платформа
Наша лучшая в отрасли система безопасности и финансовая стабильность обеспечивают сохранность ваших личных данных и средств.
- Быстрый листинг криптовалют
Мы эффективно запускаем новые и высококачественные криптопроекты с хорошей ликвидностью.
- Широкий выбор криптовалют
Мы занимаем первое место среди бирж первого уровня с наибольшим количеством котируемых криптовалют.
Узнайте о наших продуктах
Торгуйте различными продуктами на MEXC в зависимости от ваших предпочтений.
- Спот
Более 1500 криптовалют доступны для торговли по лучшим ценам.Начать торговлю
- Фьючерсы
Кредитное плечо до 200x по фьючерсным контрактам. Спекулируйте или хеджируйте свои спотовые позиции здесь.Начать торговлю
- ETF с кредитным плечом
Нулевая маржа или риск ликвидации. Торгуйте нашими ETF с кредитным плечом так же, как и на споте.Начать торговлю
Торгуйте везде с приложением MEXC
Поддержка систем iOS, Android и Windows
Управляйте своим портфелем
Станьте профессиональным трейдером на нашей универсальной платформе с мощными функциями, высокой скоростью и низкими комиссиями
Поддержка многоплатформенных приложений
Покупайте и обменивайте свои любимые токены в приложении MEXC легко в любое время и в любом месте