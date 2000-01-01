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Топ токенов категории Экосистема Avalanche по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Avalanche. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Эфириум
Эфириум
ETH
$ 1,870.88
-0.17%
-2.60%
-0.35%
$ 225.97B
$ 105.62K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999133
0.00%
0.00%
0.00%
$ 183.09B
$ 33.66B
3
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 599.85
-0.05%
-1.37%
+1.06%
$ 80.89B
$ 18.87K
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00087
0.00%
+0.02%
+0.02%
$ 74.86B
$ 64.84M
5
Солана
Солана
SOL
$ 75.84
-0.12%
-1.68%
+2.30%
$ 44.05B
$ 411.74K
6
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.0696
-0.17%
-1.11%
-1.06%
$ 11.87B
$ 62.84M
7
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,927.75
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
8
Линк
Линк
LINK
$ 8.211
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
9
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,872.84
0.00%
-0.02%
-0.15%
$ 4.50B
--
10
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
11
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,067.41
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.485
-0.17%
-1.16%
-3.63%
$ 2.80B
$ 22.46K
13
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.73B
--
14
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.928
-0.23%
-3.03%
+0.43%
$ 2.45B
$ 68.73K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.6
-0.17%
-1.82%
-1.23%
$ 1.38B
$ 1.47K
17
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002858
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
18
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 871.90M
--
19
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,012.0
-0.09%
-0.02%
-0.45%
$ 862.60M
$ 6.02K
20
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08724
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
21
GHO
GHO
GHO
$ 0.997947
-0.02%
0.00%
-0.04%
$ 697.58M
$ 1.13M
22
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 693.68M
--
23
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9969
0.00%
+0.02%
+0.05%
$ 492.98M
$ 14.02K
24
EURC
EURC
EURC
$ 1.15
0.00%
0.00%
0.00%
$ 452.49M
$ 23.62M
25
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,725
-0.18%
-0.02%
-0.82%
$ 413.80M
$ 7.33K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8624
+0.21%
+0.12%
+7.00%
$ 297.56M
$ 435.94K
27
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3163
-0.13%
-1.97%
-2.39%
$ 296.15M
$ 558.31K
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005011
+0.32%
+0.14%
-0.16%
$ 277.12M
$ 1.53B
29
Monad
Monad
MON
$ 0.02233
+0.04%
+5.79%
+6.96%
$ 263.58M
$ 11.21M
30
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999276
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 211.16M
$ 5.76M
31
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.03M
--
32
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 174.32M
$ 5.00M
33
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.739
+2.30%
+8.29%
+25.78%
$ 170.43M
$ 57.43K
34
ViciCoin
ViciCoin
VCNT
$ 16.8
-0.06%
+0.01%
+1.69%
$ 168.02M
$ 223.58K
35
Compound
Compound
COMP
$ 16.54
-0.24%
-0.78%
-0.24%
$ 165.50M
$ 3.13K
36
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01438
-0.28%
-2.24%
-2.31%
$ 156.16M
$ 4.39M
37
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.27
0.00%
-0.00%
-3.73%
$ 145.41M
$ 63.74K
38
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.47
-0.15%
-0.00%
-3.86%
$ 127.78M
$ 33.78M
39
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,859
+0.02%
-0.02%
-0.69%
$ 127.49M
$ 4.88M
40
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.99866
-0.04%
0.00%
-0.23%
$ 124.71M
$ 1.42K
41
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,327.99
-0.26%
0.00%
+6.46%
$ 118.40M
$ 7.21M
42
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35355
-0.62%
+2.06%
-0.45%
$ 118.15M
$ 280.75K
43
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08315
-0.17%
-1.68%
+1.18%
$ 117.34M
$ 648.34K
44
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.38
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 115.42M
--
45
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
46
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
-0.00%
-0.84%
$ 102.14M
$ 4.97K
47
BAT
BAT
BAT
$ 0.06643
+0.20%
-2.16%
+0.86%
$ 99.56M
$ 842.20K
48
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1386
-0.43%
+0.07%
+14.46%
$ 91.54M
$ 441.80K
49
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,027.2
-0.47%
-1.77%
-3.79%
$ 72.73M
$ 29.99
50
SNX
SNX
SNX
$ 0.2107
+0.05%
-1.86%
-1.12%
$ 72.73M
$ 431.44K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Avalanche и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Avalanche представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 270 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $668.86B.
Какой токен из категории Экосистема Avalanche демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Avalanche, отслеживаемых на MEXC, SPORE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 21.60% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Avalanche находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 270 токенов категории Экосистема Avalanche, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Avalanche относятся ETH, USDT, BNB. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Avalanche?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Avalanche составляет примерно $668.86B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Avalanche, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.