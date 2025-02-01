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Цена Reservoir rUSD (RUSD)

USD

График цены Reservoir rUSD (RUSD) в реальном времени

$1.001
$1.001$1.001
0.00%(1D)

Цена Reservoir rUSD (RUSD) сегодня

Текущая цена Reservoir rUSD (RUSD) сегодня составляет 1.001 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена RUSD к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Reservoir rUSD:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 17.88K USD
- Изменение цены Reservoir rUSD в течение дня составляет +0.05%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD

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Ценовые показатели Reservoir rUSD (RUSD) - USD

За сегодня изменение цены Reservoir rUSD на USD составило $ +0.00046294.
За последние 30 дней изменение цены Reservoir rUSD на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Reservoir rUSD на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Reservoir rUSD на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00046294+0.05%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Reservoir rUSD (RUSD)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Reservoir rUSD: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.994977
$ 0.994977$ 0.994977

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

-0.01%

+0.05%

--

Рыночная информация Reservoir rUSD (RUSD)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.88K
$ 17.88K$ 17.88K

0.00
0.00 0.00

Что такое Reservoir rUSD (RUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

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Источник Reservoir rUSD (RUSD)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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RUSD на местную валюту

1 RUSD к AUD
A$1.6016
1 RUSD к GBP
0.8008
1 RUSD к EUR
0.96096
1 RUSD к USD
$1.001
1 RUSD к MYR
RM4.45445
1 RUSD к TRY
35.7357
1 RUSD к JPY
¥155.3552
1 RUSD к RUB
98.66857
1 RUSD к INR
86.7867
1 RUSD к IDR
Rp16,409.83344
1 RUSD к PHP
58.47842
1 RUSD к EGP
￡E.50.27022
1 RUSD к BRL
R$5.84584
1 RUSD к CAD
C$1.45145
1 RUSD к BDT
122.01189
1 RUSD к NGN
1,547.13559
1 RUSD к UAH
41.72168
1 RUSD к VES
Bs58.058
1 RUSD к PKR
Rs279.13886
1 RUSD к KZT
518.37786
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฿33.82379
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