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Топ токенов категории Экосистема Internet Computer по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Internet Computer. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Internet Computer
Internet Computer
ICP
$ 2.307
-0.22%
+4.78%
+9.42%
$ 1.27B
$ 117.35K
2
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.12587
+0.73%
+2.01%
+8.95%
$ 12.38M
$ 633.11K
3
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0010342
-0.01%
+7.24%
+23.53%
$ 8.10M
$ 25.16M
4
VNX Swiss Franc
VNX Swiss Franc
VCHF
$ 1.24
+0.81%
+0.01%
+0.81%
$ 5.03M
$ 61.47K
5
VNX EURO
VNX EURO
VEUR
$ 1.043
0.00%
--
+247.74%
$ 2.88M
$ 0.10
6
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00399768
+0.28%
+0.06%
+14.01%
$ 2.71M
$ 994.13
7
WaterNeuron
WaterNeuron
WTN
$ 0.01118742
+0.34%
+0.03%
+13.00%
$ 1.30M
$ 1.32K
8
Windoge98
Windoge98
EXE
$ 0.084666
+0.44%
+0.08%
+15.52%
$ 841.81K
$ 2.31K
9
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019508
+0.22%
+0.04%
+14.18%
$ 778.59K
$ 790.15
10
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01687
+0.06%
-0.53%
-1.75%
$ 716.76K
$ 1.22M
11
Gold Token
Gold Token
GLDT
$ 1.044
-1.04%
+0.25%
+40.04%
$ 620.40K
$ 22.30K
12
CRYPTO CLOUD
CRYPTO CLOUD
CLOUD
$ 0.00138745
+0.48%
+0.05%
+12.36%
$ 553.58K
$ 516.88
13
neuron ICP
neuron ICP
NICP
$ 2.92
+0.69%
+0.04%
+11.03%
$ 522.31K
$ 3.08K
14
ICPanda DAO
ICPanda DAO
PANDA
$ 0.00054008
+0.30%
+0.13%
-2.60%
$ 439.95K
$ 1.35K
15
DecideAI
DecideAI
DCD
$ 0.00069099
+0.61%
-0.00%
+36.94%
$ 401.47K
$ 141.80
16
BobIsDead
BobIsDead
DEAD
$ 0.00016999
+0.44%
+0.04%
+7.11%
$ 169.96K
$ 22.32
17
IC Ghost
IC Ghost
GHOST
$ 1.196E-5
0.00%
+0.20%
+15.00%
$ 110.61K
--
18
MAP Technical Forecasting
MAP Technical Forecasting
MAPTF
$ 6.516E-5
+0.23%
+0.40%
+11.73%
$ 65.16K
--
19
Clown
Clown
CLOWN
$ 3.5E-5
+0.52%
+1.40%
+10.72%
$ 35.00K
--
20
Internet Doge
Internet Doge
IDOGE
$ 0.0236699
0.00%
--
-0.35%
$ 23.67K
$ 1.07
21
PHASMA
PHASMA
PHASMA
$ 8.9486E-7
+0.61%
+3.10%
-3.47%
$ 18.93K
--
22
TRAX
TRAX
TRAX
$ 1.895E-5
0.00%
+4.40%
+4.06%
$ 9.40K
--
23
CKUSDT
CKUSDT
CKUSDT
$ 1.0001
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 54.76K
24
BOB
BOB
BOB
$ 0.003976
+0.63%
-0.55%
+2.63%
--
$ 13.79M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Internet Computer и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Internet Computer представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 24 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.31B.
Какой токен из категории Экосистема Internet Computer демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Internet Computer, отслеживаемых на MEXC, OGY продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 7.24% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Internet Computer находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 24 токенов категории Экосистема Internet Computer, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Internet Computer относятся ICP, ALICE, OGY. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Internet Computer?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Internet Computer составляет примерно $1.31B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Internet Computer, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.