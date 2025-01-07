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Цена Midas mBTC (MBTC)

USD

График цены Midas mBTC (MBTC) в реальном времени

$102,532
$102,532$102,532
+2.50%(1D)

Цена Midas mBTC (MBTC) сегодня

Текущая цена Midas mBTC (MBTC) сегодня составляет 102,532 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.07M USD. Цена MBTC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Midas mBTC:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 0.00 USD
- Изменение цены Midas mBTC в течение дня составляет +2.52%
- Оборотное предложение составляет 20.15 USD

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Ценовые показатели Midas mBTC (MBTC) - USD

За сегодня изменение цены Midas mBTC на USD составило $ +2,521.43.
За последние 30 дней изменение цены Midas mBTC на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Midas mBTC на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Midas mBTC на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +2,521.43+2.52%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Midas mBTC (MBTC)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Midas mBTC: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 99,340
$ 99,340$ 99,340

$ 103,117
$ 103,117$ 103,117

$ 106,500
$ 106,500$ 106,500

+0.01%

+2.52%

+9.84%

Рыночная информация Midas mBTC (MBTC)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 2.07M
$ 2.07M$ 2.07M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

20.15
20.15 20.15

Что такое Midas mBTC (MBTC)

Internet Native Investing At Midas, our mission is to make investing work like the internet—accessible, global, and permissionless. We’re bringing institutional-grade assets to the open web, creating investment opportunities that are secure, compliant, and available to everyone. Website: https://midas.app/ Docs: https://docs.midas.app/ DefiLlama: https://defillama.com/protocol/midas-rwa#information Midas issues 3 tokens: mTBILL, mBASIS and mBTC

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Источник Midas mBTC (MBTC)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

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MBTC на местную валюту

1 MBTC к AUD
A$163,025.88
1 MBTC к GBP
81,000.28
1 MBTC к EUR
98,430.72
1 MBTC к USD
$102,532
1 MBTC к MYR
RM460,368.68
1 MBTC к TRY
3,623,480.88
1 MBTC к JPY
¥16,143,663.4
1 MBTC к RUB
10,918,632.68
1 MBTC к INR
8,790,068.36
1 MBTC к IDR
Rp1,653,741,703.96
1 MBTC к PHP
5,955,058.56
1 MBTC к EGP
￡E.5,192,220.48
1 MBTC к BRL
R$627,495.84
1 MBTC к CAD
C$146,620.76
1 MBTC к BDT
12,506,853.36
1 MBTC к NGN
158,472,433.88
1 MBTC к UAH
4,348,382.12
1 MBTC к VES
Bs5,331,664
1 MBTC к PKR
Rs28,680,251.04
1 MBTC к KZT
54,421,934.96
1 MBTC к THB
฿3,535,303.36
1 MBTC к TWD
NT$3,351,771.08
1 MBTC к CHF
Fr92,278.8
1 MBTC к HKD
HK$796,673.64
1 MBTC к MAD
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