Сегодняшняя цена Landwolf on AVAX

Текущая цена Landwolf on AVAX (WOLF) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,84% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WOLF на USD составляет $ 0 за WOLF.

На данный момент Landwolf on AVAX занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 138.811, при оборотном предложении 690,00B WOLF. В течение последних 24 часов, WOLF торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе WOLF изменился на +0,03% за последний час и на +6,78% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Landwolf on AVAX (WOLF)

Рыночная капитализация $ 138,81K$ 138,81K $ 138,81K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 138,81K$ 138,81K $ 138,81K Оборотное предложение 690,00B 690,00B 690,00B Общее предложение 690.000.000.000,0 690.000.000.000,0 690.000.000.000,0

Текущая рыночная капитализация Landwolf on AVAX составляет $ 138,81K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение WOLF составляет 690,00B, а общее предложение – 690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 138,81K.