Сегодняшняя цена Wrapped MANTRA

Текущая цена Wrapped MANTRA (WMANTRA) сегодня составляет $ 0.00542111 с изменением 4.45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WMANTRA на USD составляет $ 0.00542111 за WMANTRA.

На данный момент Wrapped MANTRA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48,761, при оборотном предложении 8.99M WMANTRA. В течение последних 24 часов, WMANTRA торговался в диапазоне от $ 0.00541028 (минимум) до $ 0.00573639 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.071876, тогда как исторический минимум составил $ 0.00508623.

В краткосрочной перспективе WMANTRA изменился на -0.16% за последний час и на -0.35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3.86K.

Рыночная информация Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Рыночная капитализация $ 48.76K$ 48.76K $ 48.76K Объем (24Ч) $ 3.86K$ 3.86K $ 3.86K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 48.76K$ 48.76K $ 48.76K Оборотное предложение 8.99M 8.99M 8.99M Общее предложение 8,993,766.427894 8,993,766.427894 8,993,766.427894

Текущая рыночная капитализация Wrapped MANTRA составляет $ 48.76K, при 24-часовом объеме торгов $ 3.86K. Циркулируещее обращение WMANTRA составляет 8.99M, а общее предложение – 8993766.427894. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48.76K.