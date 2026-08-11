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Текущая цена Wrapped MANTRA сегодня составляет 0.00542111 USD. Рыночная капитализация WMANTRA составляет 48,761 USD. Отслеживайте обновления цен WMANTRA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Wrapped MANTRA сегодня составляет 0.00542111 USD. Рыночная капитализация WMANTRA составляет 48,761 USD. Отслеживайте обновления цен WMANTRA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Не в листинге

Текущая цена 1 WMANTRA в USD:

$0.00543919
$0.00543919$0.00543919
-0.03%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Wrapped MANTRA (WMANTRA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:15:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Wrapped MANTRA

Текущая цена Wrapped MANTRA (WMANTRA) сегодня составляет $ 0.00542111 с изменением 4.45% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WMANTRA на USD составляет $ 0.00542111 за WMANTRA.

На данный момент Wrapped MANTRA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 48,761, при оборотном предложении 8.99M WMANTRA. В течение последних 24 часов, WMANTRA торговался в диапазоне от $ 0.00541028 (минимум) до $ 0.00573639 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.071876, тогда как исторический минимум составил $ 0.00508623.

В краткосрочной перспективе WMANTRA изменился на -0.16% за последний час и на -0.35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 3.86K.

Рыночная информация Wrapped MANTRA (WMANTRA)

$ 48.76K
$ 48.76K$ 48.76K

$ 3.86K
$ 3.86K$ 3.86K

$ 48.76K
$ 48.76K$ 48.76K

8.99M
8.99M 8.99M

8,993,766.427894
8,993,766.427894 8,993,766.427894

Текущая рыночная капитализация Wrapped MANTRA составляет $ 48.76K, при 24-часовом объеме торгов $ 3.86K. Циркулируещее обращение WMANTRA составляет 8.99M, а общее предложение – 8993766.427894. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 48.76K.

История цен Wrapped MANTRA в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00541028
$ 0.00541028$ 0.00541028
Мин 24Ч
$ 0.00573639
$ 0.00573639$ 0.00573639
Макс 24Ч

$ 0.00541028
$ 0.00541028$ 0.00541028

$ 0.00573639
$ 0.00573639$ 0.00573639

$ 0.071876
$ 0.071876$ 0.071876

$ 0.00508623
$ 0.00508623$ 0.00508623

-0.16%

-4.45%

-0.35%

-0.35%

История цен Wrapped MANTRA (WMANTRA) в USD

За сегодня изменение цены Wrapped MANTRA на USD составило $ -0.000252748099974253.
За последние 30 дней изменение цены Wrapped MANTRA на USD составило $ -0.0009035645.
За последние 60 дней изменение цены Wrapped MANTRA на USD составило $ -0.0015683986.
За последние 90 дней изменение цены Wrapped MANTRA на USD составило $ -0.000000000724256279.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.000252748099974253-4.45%
30 дней$ -0.0009035645-16.66%
60 дней$ -0.0015683986-28.93%
90 дней$ -0.000000000724256279-0.00%

Прогноз цены Wrapped MANTRA

Прогноз цены Wrapped MANTRA (WMANTRA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WMANTRA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Wrapped MANTRA (WMANTRA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Wrapped MANTRA потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Wrapped MANTRA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WMANTRA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Wrapped MANTRA».

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Источник Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Официальный веб-сайт

Категория :

Mantra EVM EcosystemWrapped-Tokens

О Wrapped MANTRA

Какова текущая цена Wrapped MANTRA?

По состоянию на ₽0.405590534732151440000, цена Wrapped MANTRA за последние 24 часа изменилась на -4.45%.

Как влияет предложение токенов на оценку WMANTRA?

Предложение играет важную роль: при текущем обращении 8993766.427894 токенов, дефицит или инфляция могут существенно повлиять на динамику цен в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация Wrapped MANTRA?

Его рыночная капитализация составляет ₽3648145.8712467440000, что соответствует #-- месту в мире и свидетельствует о масштабах принятия сети.

Какова торговая активность за последние 24 часа?

WMANTRA зафиксировал объем торгов ₽--, что демонстрирует текущую ликвидность и активность пользователей.

Каков диапазон цен за последние 24 часа?

Цена колебалась от ₽0.404780267924957120000 до ₽0.429178800565228560000, что помогает инвесторам оценить краткосрочный тренд.

Как Wrapped MANTRA вписывается в категорию Wrapped-Tokens,Mantra EVM Ecosystem?

Как токен категории Wrapped-Tokens,Mantra EVM Ecosystem, WMANTRA конкурирует с аналогичными активами на основе полезности, предложения, уровня принятия и тенденций в производительности.

Какие долгосрочные тенденции токеномики имеют значение?

Эмиссия, сжигание, графики разблокировки и вознаграждения за стейкинг — часто связанные с экономикой -- — могут влиять на будущее предложение и доверие рынка.

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Страница обновлена: 2026-08-11 13:15:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Wrapped MANTRA (WMANTRA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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