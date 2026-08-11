Сегодняшняя цена Obsidian

Текущая цена Obsidian (OBS) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,14% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации OBS на USD составляет $ 0 за OBS.

На данный момент Obsidian занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 319 288, при оборотном предложении 9,97B OBS. В течение последних 24 часов, OBS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе OBS изменился на +0,25% за последний час и на -6,86% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Obsidian (OBS)

Рыночная капитализация $ 319,29K$ 319,29K $ 319,29K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 319,29K$ 319,29K $ 319,29K Оборотное предложение 9,97B 9,97B 9,97B Общее предложение 9 970 453 452,428427 9 970 453 452,428427 9 970 453 452,428427

Текущая рыночная капитализация Obsidian составляет $ 319,29K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение OBS составляет 9,97B, а общее предложение – 9970453452.428427. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 319,29K.