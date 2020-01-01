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Топ токенов категории Ликвидный стейканный BTC по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Ликвидный стейканный BTC. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 65,826
0.00%
--
+2.04%
$ 918.67M
$ 1.20
2
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
3
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,427
-0.06%
-0.01%
+3.27%
$ 62.45M
$ 43.40
4
pumpBTC
pumpBTC
PUMPBTC
$ 0.010822
-0.21%
-4.45%
+8.06%
$ 5.39M
$ 6.38M
5
Botanix Staked Bitcoin
Botanix Staked Bitcoin
STBTC
$ 64,862
0.00%
--
+1.65%
$ 307.49K
$ 69.70
6
SBTC
SBTC
SBTC
$ 63,988.52
+0.01%
-2.04%
-0.29%
--
$ 0.36

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Ликвидный стейканный BTC и почему они так популярны?
Токены категории Ликвидный стейканный BTC представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 6 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1.64B.
Какой токен из категории Ликвидный стейканный BTC демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Ликвидный стейканный BTC, отслеживаемых на MEXC, CLBTC продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Ликвидный стейканный BTC находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 6 токенов категории Ликвидный стейканный BTC, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Ликвидный стейканный BTC относятся CLBTC, LBTC, XSOLVBTC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Ликвидный стейканный BTC?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Ликвидный стейканный BTC составляет примерно $1.64B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Ликвидный стейканный BTC, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.