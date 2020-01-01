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Топ токенов категории Экосистема MegaETH по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема MegaETH. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,322.38
-0.13%
-0.02%
-0.23%
$ 8.61B
$ 3.19M
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.271
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.99939
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 4.06B
$ 74.33M
5
Lombard BTC
Lombard BTC
BTC.B
$ 63,859
+0.02%
-0.02%
-0.69%
$ 127.49M
$ 4.88M
6
Cap USD
Cap USD
CUSD
$ 0.999754
0.00%
0.00%
0.00%
$ 93.20M
--
7
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5295
0.00%
+0.44%
+6.97%
$ 12.45M
$ 106.41K
8
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02371579
0.00%
0.00%
+0.22%
$ 8.74M
--
9
Fluffey
Fluffey
FLUFFEY
$ 3.528E-5
-0.42%
-5.20%
-11.11%
$ 35.28K
--
10
Duck Token
Duck Token
DUCK
$ 0.03245833
-1.01%
--
+2.18%
$ 32.46K
$ 1.18
11
Meka
Meka
MEKA
$ 1.69E-5
+0.18%
-6.40%
-11.70%
$ 16.90K
--
12
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9882
+0.02%
-0.02%
-1.51%
--
$ 55.93K
13
MegaETH
MegaETH
MEGA
$ 0.0367
+0.44%
+0.93%
+0.93%
--
$ 1.58M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема MegaETH и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема MegaETH представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 13 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $22.81B.
Какой токен из категории Экосистема MegaETH демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема MegaETH, отслеживаемых на MEXC, MEGA продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.93% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема MegaETH находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 13 токенов категории Экосистема MegaETH, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема MegaETH относятся WSTETH, LINK, USDE. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема MegaETH?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема MegaETH составляет примерно $22.81B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема MegaETH, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.