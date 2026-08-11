Сколько стоит Serum в данный момент?

Serum в настоящее время торгуется по цене ₽0.545457761553359424000, с изменением цены за последние 24 часа на -1.44%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется SRM сегодня?

SRM продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem.

Насколько популярен Serum сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают SRM.

Чем отличается Serum от других криптоактивов?

Являясь частью категории Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem и созданным на сети --, SRM предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество SRM находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 372782297.0 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Serum за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽1031.048846539712000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.