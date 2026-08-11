Какова текущая цена Elk Finance?

Elk Finance оценивается в ₽0.581867438167572368000, за сегодняшний день она изменилась на -2.34%.

Насколько быстро растёт сообщество ELK?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Elk Finance?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Elk Finance в секторе Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Fantom Ecosystem,Moonriver Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Cronos Ecosystem,Telos Ecosystem,Fuse Ecosystem,Elastos Smart Contract Chain Ecosystem,Q Mainnet Ecosystem. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов ELK?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как ELK соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽451.163849414544000, а ATL — ₽0.552539543359361264000, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 16134216.0 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.