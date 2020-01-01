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Топ токенов категории Liquid Staked APT по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Liquid Staked APT . Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.591144
+0.21%
-0.01%
+2.10%
$ 4.18M
$ 212.44
2
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
-0.61%
$ 1.79M
$ 2.87K
3
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.715071
0.00%
-0.01%
+2.22%
$ 1.44M
$ 56.44
4
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.571565
0.00%
--
-0.28%
$ 58.34K
$ 3.94K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Liquid Staked APT и почему они так популярны?
Токены категории Liquid Staked APT представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 4 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $7.47M.
Какой токен из категории Liquid Staked APT демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Liquid Staked APT , отслеживаемых на MEXC, STAPT продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Liquid Staked APT находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 4 токенов категории Liquid Staked APT , включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Liquid Staked APT относятся THAPT, STAPT, STAPT. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Liquid Staked APT ?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Liquid Staked APT составляет примерно $7.47M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Liquid Staked APT , а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.