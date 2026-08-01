Сегодняшняя цена DuckChain Token

Текущая цена DuckChain Token (DUCK) сегодня составляет $ 0 с изменением 6,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DUCK на USD составляет $ 0 за DUCK.

На данный момент DuckChain Token занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 340 705, при оборотном предложении 7,74B DUCK. В течение последних 24 часов, DUCK торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01227779, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе DUCK изменился на -1,93% за последний час и на -48,94% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация DuckChain Token (DUCK)

Рыночная капитализация $ 340,71K$ 340,71K $ 340,71K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 340,71K$ 340,71K $ 340,71K Оборотное предложение 7,74B 7,74B 7,74B Общее предложение 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация DuckChain Token составляет $ 340,71K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DUCK составляет 7,74B, а общее предложение – 10000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 340,71K.