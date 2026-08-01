Giá HAPI hôm nay

Giá HAPI (HAPI) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.220305, biến động 2.09% trong 24 giờ qua. Tỷ giá HAPI sang USD là $ 0.220305 mỗi HAPI.

HAPI hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 180,976, với nguồn cung lưu hành 821.48K HAPI. Trong vòng 24 giờ qua, HAPI được giao dịch trong khoảng từ $ 0.216764 (thấp) đến $ 0.225245 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 200.39, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.19244.

Về hiệu suất ngắn hạn, HAPI biến động -- trong giờ qua và -56.63% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 1.13.

Thông tin thị trường HAPI (HAPI)

Vốn hóa thị trường $ 180.98K$ 180.98K $ 180.98K Khối lượng (24H) $ 1.13$ 1.13 $ 1.13 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 180.98K$ 180.98K $ 180.98K Nguồn cung lưu thông 821.48K 821.48K 821.48K Tổng cung 821,477.8698921121 821,477.8698921121 821,477.8698921121

Vốn hoá thị trường hiện tại của HAPI là $ 180.98K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 1.13. Nguồn cung lưu hành của HAPI là 821.48K, với tổng nguồn cung là 821477.8698921121. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 180.98K.