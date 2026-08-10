Giá Voltage Finance hôm nay

Giá Voltage Finance (VOLT) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 300.44% trong 24 giờ qua. Tỷ giá VOLT sang USD là $ 0 mỗi VOLT.

Voltage Finance hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 274,044, với nguồn cung lưu hành 8.73B VOLT. Trong vòng 24 giờ qua, VOLT được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00533542, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, VOLT biến động -- trong giờ qua và +290.85% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Voltage Finance (VOLT)

Vốn hóa thị trường $ 274.04K$ 274.04K $ 274.04K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 274.04K$ 274.04K $ 274.04K Nguồn cung lưu thông 8.73B 8.73B 8.73B Tổng cung 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

Vốn hoá thị trường hiện tại của Voltage Finance là $ 274.04K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của VOLT là 8.73B, với tổng nguồn cung là 8727621989.42893. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 274.04K.