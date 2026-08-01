Giá BLACK HOLE hôm nay

Giá BLACK HOLE (BLKH) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.97% trong 24 giờ qua. Tỷ giá BLKH sang USD là $ 0 mỗi BLKH.

BLACK HOLE hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 82,893, với nguồn cung lưu hành 530.98M BLKH. Trong vòng 24 giờ qua, BLKH được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00230612, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, BLKH biến động -0.15% trong giờ qua và +14.77% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 65.08.

Thông tin thị trường BLACK HOLE (BLKH)

Vốn hóa thị trường $ 82.89K$ 82.89K $ 82.89K Khối lượng (24H) $ 65.08$ 65.08 $ 65.08 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 156.11K$ 156.11K $ 156.11K Nguồn cung lưu thông 530.98M 530.98M 530.98M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của BLACK HOLE là $ 82.89K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 65.08. Nguồn cung lưu hành của BLKH là 530.98M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 156.11K.