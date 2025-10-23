Thông tin giá theo USD của Amber xStock (AMBRX)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: Thấp nhất 24H $ 3.48 Cao nhất 24H $ 3.5 ATH $ 10.38 Giá thấp nhất $ 2.86 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) +0.18% Biến động giá (7 ngày) -9.35%

Giá thời gian thực của Amber xStock (AMBRX) là $3.49. Trong 24 giờ qua, AMBRX được giao dịch với mức thấp nhất là $ 3.48 và cao nhất là $ 3.5, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của AMBRX là $ 10.38, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 2.86.

Về hiệu suất ngắn hạn, AMBRX đã biến động -- trong 1 giờ qua, +0.18% trong 24 giờ và -9.35% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Amber xStock (AMBRX)

Vốn hóa thị trường $ 302.65K Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 726.83K Nguồn cung lưu thông 86.82K Tổng cung 208,495.79739738

Vốn hoá thị trường hiện tại của Amber xStock là $ 302.65K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của AMBRX là 86.82K, với tổng nguồn cung là 208495.79739738. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 726.83K.