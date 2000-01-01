Trong số các token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được theo dõi trên MEXC, VOLT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 248.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.