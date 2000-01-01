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Top token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54.51
+0.28%
-1.56%
-0.57%
$ 13.72B
$ 12.70K
2
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 4.069
+1.22%
+1.66%
+2.90%
$ 2.52B
$ 59.54K
3
Aster
Aster
ASTER
$ 0.6118
-0.62%
+1.88%
+0.99%
$ 1.65B
$ 835.97K
4
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1822
+0.28%
-2.05%
-6.44%
$ 602.97M
$ 1.12M
5
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3356
+0.15%
+2.23%
+15.27%
$ 581.90M
$ 124.53K
6
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.449
0.00%
+0.77%
+0.56%
$ 509.15M
$ 225.68K
7
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4213
+0.31%
-2.89%
+1.72%
$ 399.63M
$ 152.18K
8
Curve
Curve
CRV
$ 0.2405
+0.25%
+6.31%
+16.61%
$ 365.23M
$ 3.05M
9
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 106.65
-0.08%
-0.28%
+1.47%
$ 280.53M
$ 556.24
10
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.378
+0.07%
-2.70%
-0.15%
$ 233.75M
$ 143.51K
11
Falcon Finance
Falcon Finance
FF
$ 0.06377
+0.69%
-2.11%
-2.19%
$ 181.24M
$ 965.83K
12
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.6385
+0.41%
-0.70%
+3.79%
$ 171.07M
$ 96.72K
13
THORChain
THORChain
RUNE
$ 0.435
+0.30%
-0.18%
-1.97%
$ 146.41M
$ 482.70K
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14638
-0.28%
-3.83%
-12.98%
$ 145.30M
$ 1.05M
15
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08499
+0.37%
+0.61%
+4.24%
$ 119.37M
$ 617.75K
16
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11518
+0.55%
+0.26%
+0.55%
$ 96.74M
$ 580.97K
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.2122
-0.05%
-0.42%
-2.27%
$ 72.69M
$ 513.51K
18
0x
0x
ZRX
$ 0.08231
+0.23%
-1.11%
+1.54%
$ 69.40M
$ 691.02K
19
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0676
+0.30%
-1.58%
-2.41%
$ 64.60M
$ 58.97K
20
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1064
-0.09%
-1.21%
-5.43%
$ 61.49M
$ 493.91K
21
VELO
VELO
VELO
$ 0.003286
-0.90%
-2.21%
-9.50%
$ 58.26M
$ 6.50M
22
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01334
-0.15%
+5.47%
+25.45%
$ 49.35M
$ 7.18M
23
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1718
+0.29%
+3.15%
+9.37%
$ 48.88M
$ 403.08K
24
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00809099
+0.57%
+0.01%
+18.50%
$ 47.88M
$ 47.13K
25
STON
STON
STON
$ 0.427707
+0.56%
+0.00%
-6.13%
$ 42.77M
$ 3.89K
26
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.2042
+0.49%
+2.32%
+34.42%
$ 42.25M
$ 1.10M
27
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.31285E-7
+0.38%
-2.70%
-12.54%
$ 36.31M
--
28
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.02348197
0.00%
--
+0.06%
$ 35.22M
$ 1.46
29
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
+203,592.86%
$ 34.51M
$ 2.93K
30
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2179
+0.32%
+0.14%
-2.52%
$ 30.08M
$ 298.62K
31
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2722
+0.33%
+0.56%
+1.35%
$ 29.25M
$ 283.62K
32
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.3205
+0.09%
+3.99%
+17.97%
$ 28.26M
$ 233.02K
33
CoinEx
CoinEx
CET
$ 0.01149155
0.00%
+0.01%
+4.57%
$ 28.25M
$ 28.94K
34
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06089
+0.51%
-1.11%
+0.45%
$ 27.65M
$ 1.03M
35
ChangeNOW
ChangeNOW
NOW
$ 0.324196
+0.08%
-0.00%
-8.17%
$ 27.08M
$ 2.50K
36
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03032
-0.13%
+2.48%
+5.04%
$ 23.49M
$ 2.24M
37
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1067
+1.33%
+2.50%
+2.41%
$ 22.27M
$ 550.40K
38
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01176
+0.17%
-0.68%
+0.86%
$ 22.08M
$ 5.10M
39
Tokenlon
Tokenlon
LON
$ 0.170682
+0.11%
-0.00%
-0.91%
$ 21.07M
$ 202.42
40
DODO
DODO
DODO
$ 0.01985
-0.85%
-10.51%
+7.27%
$ 19.92M
$ 8.45M
41
Elephant Money
Elephant Money
ELEPHANT
$ 3.8386E-8
+0.51%
-0.70%
-0.40%
$ 19.07M
--
42
CETUS
CETUS
CETUS
$ 0.01945
+0.52%
+6.56%
+9.30%
$ 18.48M
$ 3.94M
43
Based
Based
BASED
$ 0.07557
+0.44%
-0.45%
+0.17%
$ 17.74M
$ 3.98M
44
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008601
-1.40%
+12.25%
+4.27%
$ 16.90M
$ 10.72M
45
ADO Protocol
ADO Protocol
ADO
$ 0.02044874
+0.09%
-0.09%
+83.75%
$ 16.36M
$ 122.64
46
Yei Finance
Yei Finance
CLO
$ 0.12351
-0.38%
-0.48%
+4.99%
$ 15.94M
$ 895.17K
47
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.06879
-0.45%
-0.28%
+1.98%
$ 15.77M
$ 947.89K
48
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01430716
0.00%
-0.00%
+4.65%
$ 15.42M
$ 3.29K
49
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.839
+2.41%
+7.00%
+8.44%
$ 15.19M
$ 19.24K
50
LocalCoinSwap
LocalCoinSwap
LCS
$ 0.377144
0.00%
0.00%
+12.61%
$ 15.08M
$ 7.79K

Câu hỏi thường gặp

Token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 246 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $23.15B.
Token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) được theo dõi trên MEXC, VOLT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 248.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 246 token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) phổ biến bao gồm HYPE, UNI, ASTER. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) là khoảng $23.15B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Sàn giao dịch phi tập trung (DEX), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.