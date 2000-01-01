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Top token trong danh mục đầu tư YZI Labs theo vốn hoá thị trường

Danh mục đầu tư YZI Labs (trước đây là Binance Labs) bao gồm các dự án blockchain được hỗ trợ bởi vườn ươm và nhánh đầu tư mạo hiểm hàng đầu ngành này. Những token này trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng Web3 và DeFi, đại diện cho các khoản đầu tư chiến lược đã vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt từ tổ chức. Việc theo dõi danh mục này giúp nhà đầu tư xác định các dự án có nền tảng kỹ thuật vững chắc và theo dõi dòng vốn tổ chức.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
$ 0.692
-0.12%
-0.25%
-1.09%
$ 2.78B
$ 1.13M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08763
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3468
-0.06%
+1.99%
+14.95%
$ 580.30M
$ 124.55K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.441
-0.28%
+0.28%
+0.42%
$ 507.03M
$ 214.20K
5
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5939
+0.15%
-2.89%
+2.39%
$ 492.70M
$ 232.61K
6
Injective
Injective
INJ
$ 4.354
+0.28%
-2.02%
-14.23%
$ 431.27M
$ 158.25K
7
Curve
Curve
CRV
$ 0.2404
-0.13%
+4.84%
+15.67%
$ 361.58M
$ 3.05M
8
TIA
TIA
TIA
$ 0.3236
+0.19%
-1.53%
-4.95%
$ 296.49M
$ 718.86K
9
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00005008
+0.44%
+0.87%
-0.64%
$ 274.69M
$ 2.05B
10
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002635
-0.08%
-0.60%
+0.19%
$ 259.69M
$ 224.53B
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.367
-0.07%
-3.06%
-0.07%
$ 233.07M
$ 142.47K
12
Velvet
Velvet
VELVET
$ 0.45422
-0.20%
-3.34%
+0.94%
$ 188.76M
$ 316.61K
13
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.9027
-0.04%
-2.02%
+9.07%
$ 156.60M
$ 66.47K
14
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01314
-0.30%
-1.58%
+2.91%
$ 136.31M
$ 4.62M
15
$ 0.04158
+0.19%
-1.00%
-2.86%
$ 121.77M
$ 1.34M
16
SafePal
SafePal
SFP
$ 0.2397
-0.70%
+3.16%
+12.67%
$ 120.90M
$ 277.89K
17
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08457
-0.15%
+0.04%
+4.14%
$ 118.99M
$ 616.58K
18
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.34628
+0.82%
-0.33%
-1.05%
$ 116.21M
$ 196.16K
19
Gala
Gala
GALA
$ 0.001794
-0.06%
-1.22%
-1.27%
$ 86.64M
$ 140.37M
20
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.693
-0.11%
-1.29%
-5.18%
$ 80.57M
$ 29.04K
21
Lista USD
Lista USD
LISUSD
$ 0.996544
-0.07%
0.00%
-0.07%
$ 74.88M
$ 4.78K
22
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.2023
+0.10%
+2.69%
+3.16%
$ 66.60M
$ 334.54K
23
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.01293
-1.28%
+4.21%
+23.89%
$ 48.64M
$ 7.29M
24
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03994
-0.76%
+1.63%
+0.10%
$ 46.19M
$ 21.38M
25
GoPlus Security
GoPlus Security
GPS
$ 0.009619
-0.15%
-2.93%
+2.83%
$ 44.44M
$ 5.57M
26
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04103
-0.05%
-0.22%
+0.96%
$ 44.41M
$ 1.40M
27
Oasis
Oasis
ROSE
$ 0.005715
+0.41%
+0.28%
+5.61%
$ 44.27M
$ 11.67M
28
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.04002
-7.33%
-35.31%
+164.72%
$ 43.90M
$ 17.27M
29
$ 0.004913
+0.06%
-0.43%
+2.31%
$ 42.76M
$ 11.05M
30
RONIN
RONIN
RON
$ 0.05359
+0.51%
-2.86%
+11.88%
$ 41.45M
$ 1.16M
31
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02906
+0.73%
+1.74%
+7.56%
$ 40.86M
$ 2.06M
32
$ 0.006024
-0.13%
+1.48%
+5.44%
$ 38.59M
$ 10.39M
33
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.7
-1.01%
-0.00%
+2.24%
$ 38.39M
$ 6.43M
34
APRO
APRO
AT
$ 0.14787
+0.43%
-4.23%
+9.77%
$ 37.11M
$ 362.20K
35
Mask Network
Mask Network
MASK
$ 0.3706
+0.22%
-0.75%
+6.05%
$ 36.97M
$ 146.95K
36
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003617
0.00%
+1.06%
+6.51%
$ 36.32M
$ 15.43M
37
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0005304
-2.07%
+4.53%
+6.04%
$ 33.89M
$ 112.06M
38
Dusk Network
Dusk Network
DUSK
$ 0.06632
-0.23%
-0.15%
+8.97%
$ 32.65M
$ 1.06M
39
Band
Band
BAND
$ 0.173408
-0.59%
+0.03%
+12.42%
$ 31.27M
$ 2.23M
40
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003131
+0.06%
+0.93%
+0.80%
$ 31.13M
$ 1.98B
41
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.0395
-0.36%
+5.23%
+17.33%
$ 30.10M
$ 1.59M
42
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04197
+0.19%
-1.06%
+2.52%
$ 29.81M
$ 1.93M
43
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.02198
+0.05%
+0.09%
-1.80%
$ 28.51M
$ 3.21M
44
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.005066
0.00%
-0.35%
+1.73%
$ 28.27M
$ 13.58M
45
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.1012
-0.22%
-7.75%
-11.27%
$ 27.86M
$ 1.66M
46
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05893
-0.12%
-1.41%
+3.56%
$ 27.84M
$ 989.28K
47
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006967
+1.02%
-3.18%
-11.74%
$ 27.63M
$ 10.26M
48
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.06066
+0.22%
-1.02%
+0.83%
$ 27.59M
$ 1.02M
49
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02928506
+0.86%
+0.17%
+35.38%
$ 27.31M
$ 20.82M
50
Renzo
Renzo
REZ
$ 0.002975
-1.68%
+9.06%
+17.48%
$ 26.05M
$ 29.88M

Câu hỏi thường gặp

Danh mục đầu tư YZI Labs đại diện cho điều gì trong thị trường tiền mã hoá?
Danh mục đầu tư YZI Labs đại diện cho bộ sưu tập được tuyển chọn gồm các dự án blockchain và tiền mã hoá đã nhận được đầu tư chiến lược và hỗ trợ ươm tạo từ YZI Labs (trước đây là Binance Labs), nhánh đầu tư mạo hiểm hàng đầu ngành.
Tại sao YZI Labs được xem là chỉ báo đầu tư mạo hiểm quan trọng trong tiền mã hoá?
YZI Labs được xem là chỉ báo quan trọng vì các dự án được hỗ trợ bởi danh mục đầu tư này đã vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt từ tổ chức, thường báo hiệu nền tảng kỹ thuật vững chắc và khả năng thành công dài hạn cao hơn.
Token được hỗ trợ bởi YZI Labs thường có thanh khoản thị trường cao hơn không?
Nhìn chung là có. Token được hỗ trợ bởi YZI Labs thường được hưởng lợi từ sự hỗ trợ hệ sinh thái rộng rãi và thường xuyên đảm bảo được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu, giúp nâng cao đáng kể thanh khoản thị trường toàn cầu.
Những loại dự án blockchain nào thường được đưa vào danh mục đầu tư YZI Labs?
Danh mục đầu tư YZI Labs rất đa dạng, thường bao gồm cơ sở hạ tầng Web3 nền tảng, các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi), nền tảng GameFi sáng tạo và các mạng trí tuệ nhân tạo (AI) mới nổi.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Danh mục đầu tư YZi Labs (trước đây là Binance Labs), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.