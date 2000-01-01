Danh mục đầu tư YZI Labs (trước đây là Binance Labs) bao gồm các dự án blockchain được hỗ trợ bởi vườn ươm và nhánh đầu tư mạo hiểm hàng đầu ngành này. Những token này trải rộng trên nhiều lĩnh vực như cơ sở hạ tầng Web3 và DeFi, đại diện cho các khoản đầu tư chiến lược đã vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt từ tổ chức. Việc theo dõi danh mục này giúp nhà đầu tư xác định các dự án có nền tảng kỹ thuật vững chắc và theo dõi dòng vốn tổ chức.
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