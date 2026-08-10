Giá Syra Agent hôm nay

Giá Syra Agent (SYRA) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.19% trong 24 giờ qua. Tỷ giá SYRA sang USD là $ 0 mỗi SYRA.

Syra Agent hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 65,460, với nguồn cung lưu hành 993.10M SYRA. Trong vòng 24 giờ qua, SYRA được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, SYRA biến động +1.78% trong giờ qua và +6.47% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Syra Agent (SYRA)

Vốn hóa thị trường $ 65.46K$ 65.46K $ 65.46K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 65.46K$ 65.46K $ 65.46K Nguồn cung lưu thông 993.10M 993.10M 993.10M Tổng cung 993,097,404.953728 993,097,404.953728 993,097,404.953728

Vốn hoá thị trường hiện tại của Syra Agent là $ 65.46K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của SYRA là 993.10M, với tổng nguồn cung là 993097404.953728. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 65.46K.