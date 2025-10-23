Thông tin giá theo USD của Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Thấp nhất 24H $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Cao nhất 24H $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 ATH $ 1.062$ 1.062 $ 1.062 Giá thấp nhất $ 0.883674$ 0.883674 $ 0.883674 Biến động giá (1 giờ) 0.00% Biến động giá (1D) -1.93% Biến động giá (7 ngày) -2.21% Biến động giá (7 ngày) -2.21%

Giá thời gian thực của Figure Heloc (FIGR_HELOC) là $1. Trong 24 giờ qua, FIGR_HELOC được giao dịch với mức thấp nhất là $ 1.0 và cao nhất là $ 1.025, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của FIGR_HELOC là $ 1.062, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.883674.

Về hiệu suất ngắn hạn, FIGR_HELOC đã biến động 0.00% trong 1 giờ qua, -1.93% trong 24 giờ và -2.21% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Vốn hóa thị trường $ 13.20B$ 13.20B $ 13.20B Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 13.20B$ 13.20B $ 13.20B Nguồn cung lưu thông 13.19B 13.19B 13.19B Tổng cung 13,193,441,797.358 13,193,441,797.358 13,193,441,797.358

Vốn hoá thị trường hiện tại của Figure Heloc là $ 13.20B, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của FIGR_HELOC là 13.19B, với tổng nguồn cung là 13193441797.358. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 13.20B.