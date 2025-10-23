Thông tin giá theo USD của TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 $ 0 $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 $ 0 $ 0 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 Cao nhất 24H $ 0$ 0 $ 0 ATH $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 Giá thấp nhất $ 0$ 0 $ 0 Biến động giá (1 giờ) +2.67% Biến động giá (1D) -7.95% Biến động giá (7 ngày) -9.81% Biến động giá (7 ngày) -9.81%

Giá thời gian thực của TAOCat by Virtuals (TAOCAT) là --. Trong 24 giờ qua, TAOCAT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của TAOCAT là $ 0.083718, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, TAOCAT đã biến động +2.67% trong 1 giờ qua, -7.95% trong 24 giờ và -9.81% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Vốn hóa thị trường $ 344.32K$ 344.32K $ 344.32K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 344.32K$ 344.32K $ 344.32K Nguồn cung lưu thông 1.00B 1.00B 1.00B Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của TAOCat by Virtuals là $ 344.32K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của TAOCAT là 1.00B, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 344.32K.