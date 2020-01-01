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Top token trong danh mục đầu tư World Liberty Financial theo vốn hoá thị trường

Danh mục đầu tư này theo dõi các tài sản kỹ thuật số và giao thức đối tác liên kết với hệ sinh thái tài chính phi tập trung World Liberty Financial. Bao gồm các token quản trị và tài sản tiện ích tích hợp vận hành các mạng cho vay và vay cụ thể. Việc theo dõi chỉ số này cung cấp nhận định khách quan về dấu ấn thị trường, thanh khoản và mức độ áp dụng tổng thể của sáng kiến DeFi cụ thể này.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,922.02
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999376
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 183.13B
$ 23.00B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0007
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
4
Tron
Tron
TRX
$ 0.3304
-0.12%
+0.12%
+0.40%
$ 31.32B
$ 8.58M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,082.85
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.209
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00045
0.00%
+0.04%
+0.05%
$ 4.40B
$ 2.28M
8
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.494
+0.54%
+0.39%
-5.75%
$ 2.80B
$ 21.74K
9
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.34966
+0.11%
-0.05%
-6.61%
$ 1.70B
$ 1.09M
10
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 91.59
+0.09%
+1.00%
-1.10%
$ 1.41B
$ 1.17K
11
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4259
+0.14%
-1.05%
+6.87%
$ 1.40B
$ 265.25K
12
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.0876
+0.44%
-2.98%
-5.38%
$ 808.56M
$ 3.84M
13
SEI
SEI
SEI
$ 0.04155
+0.10%
-0.58%
-0.86%
$ 298.38M
$ 1.48M
14
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.14669
+1.03%
+1.91%
-11.56%
$ 146.52M
$ 1.05M
15
A
A
A
$ 0.06477
-0.43%
-0.23%
-0.25%
$ 106.43M
$ 928.02K
16
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006925
+1.02%
-3.18%
-11.74%
$ 27.63M
$ 10.26M

Câu hỏi thường gặp

Hệ sinh thái tiền mã hoá World Liberty Financial là gì?
Hệ sinh thái World Liberty Financial là một sáng kiến tài chính phi tập trung cụ thể, bao gồm các giao thức hợp tác, token quản trị và tài sản kỹ thuật số tích hợp vận hành mạng lưới cho vay và vay chuyên biệt.
Tại sao nhà giao dịch theo dõi các token trong danh mục đầu tư World Liberty Financial?
Nhà giao dịch theo dõi danh mục đầu tư World Liberty Financial vì các token của danh mục này thường được thúc đẩy bởi sự liên kết thương hiệu mạnh mẽ và các câu chuyện chính trị, có thể tạo ra động lực thị trường độc đáo, độc lập với xu hướng tiền mã hoá rộng lớn hơn.
Token World Liberty Financial có được xem là tài sản tài chính phi tập trung (DeFi) không?
Có, các tài sản cốt lõi trong danh mục đầu tư World Liberty Financial chủ yếu tập trung vào hoạt động tài chính phi tập trung, hỗ trợ cho vay, vay và tạo lợi nhuận không cần cấp phép.
Điều gì thúc đẩy biến động giá của danh mục đầu tư World Liberty Financial?
Biến động giá của danh mục đầu tư World Liberty Financial chủ yếu được thúc đẩy bởi tỷ lệ chấp nhận từ tổ chức, tin tức quy định tại Hoa Kỳ và tâm lý chung của nhà đầu tư cá nhân đối với đội ngũ sáng lập dự án.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Danh mục đầu tư World Liberty Financial, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.