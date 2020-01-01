Top token trong danh mục đầu tư World Liberty Financial theo vốn hoá thị trường

Danh mục đầu tư này theo dõi các tài sản kỹ thuật số và giao thức đối tác liên kết với hệ sinh thái tài chính phi tập trung World Liberty Financial. Bao gồm các token quản trị và tài sản tiện ích tích hợp vận hành các mạng cho vay và vay cụ thể. Việc theo dõi chỉ số này cung cấp nhận định khách quan về dấu ấn thị trường, thanh khoản và mức độ áp dụng tổng thể của sáng kiến DeFi cụ thể này.