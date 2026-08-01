Giá Navio hôm nay

Giá Navio (NAV) theo thời gian thực hôm nay là $ 0.03929445, biến động 10.92% trong 24 giờ qua. Tỷ giá NAV sang USD là $ 0.03929445 mỗi NAV.

Navio hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 3,028,618, với nguồn cung lưu hành 77.08M NAV. Trong vòng 24 giờ qua, NAV được giao dịch trong khoảng từ $ 0.03497586 (thấp) đến $ 0.03931145 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 4.93, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, NAV biến động +1.60% trong giờ qua và +7.36% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt $ 7.32.

Thông tin thị trường Navio (NAV)

Vốn hóa thị trường $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Khối lượng (24H) $ 7.32$ 7.32 $ 7.32 Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M Nguồn cung lưu thông 77.08M 77.08M 77.08M Tổng cung 77,077,429.0 77,077,429.0 77,077,429.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Navio là $ 3.03M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt $ 7.32. Nguồn cung lưu hành của NAV là 77.08M, với tổng nguồn cung là 77077429.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 3.03M.