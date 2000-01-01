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Top token Trừu tượng hoá chuỗi theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Trừu tượng hoá chuỗi. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.203
+0.10%
-1.10%
-0.19%
$ 5.39B
$ 40.78K
2
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6094
+0.79%
-0.58%
-8.37%
$ 2.10B
$ 270.07K
3
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
0.00%
-0.02%
-0.06%
$ 1.00B
$ 53.22K
4
River
River
RIVER
$ 2.6246
+4.22%
-6.52%
+6.64%
$ 52.75M
$ 84.37K
5
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02966
+0.34%
-0.10%
+2.17%
$ 43.28M
$ 1.93M
6
DeGate
DeGate
DG
$ 0.04142171
0.00%
0.00%
-0.25%
$ 16.04M
$ 1.20
7
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02687
+1.01%
+12.48%
+11.00%
$ 14.52M
$ 5.38M
8
Xion
Xion
XION
$ 0.107107
-0.49%
-0.00%
+2.55%
$ 9.98M
$ 1.29K
9
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1072
0.00%
-0.19%
+2.58%
$ 7.60M
$ 9.70K
10
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00666315
+0.08%
-0.00%
-4.87%
$ 4.61M
$ 941.45
11
Cycle Network
Cycle Network
CYC
$ 0.01175587
0.00%
+0.07%
+6.54%
$ 1.79M
$ 140.19K
12
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 9.037E-5
+0.20%
+0.10%
+0.12%
$ 61.34K
--
13
Everclear
Everclear
CLEAR
$ 6.538E-5
0.00%
+1.70%
+1.44%
$ 58.06K
--
14
RUJI
RUJI
RUJI
$ 0.1826
0.00%
-2.35%
-4.99%
--
$ 786.95

Câu hỏi thường gặp

Token Trừu tượng hoá chuỗi là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Trừu tượng hoá chuỗi đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 14 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $8.64B.
Token Trừu tượng hoá chuỗi nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Trừu tượng hoá chuỗi được theo dõi trên MEXC, PARTI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 12.48% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Trừu tượng hoá chuỗi trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 14 token Trừu tượng hoá chuỗi, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Trừu tượng hoá chuỗi phổ biến bao gồm LINK, NEAR, U. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Trừu tượng hoá chuỗi là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Trừu tượng hoá chuỗi là khoảng $8.64B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Trừu tượng hoá chuỗi, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.