Trong số các token Trừu tượng hoá chuỗi được theo dõi trên MEXC, PARTI đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 12.48% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.