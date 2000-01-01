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Top token Giao thức RWA theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Giao thức RWA. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.226
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
2
Ondo
Ondo
ONDO
$ 0.35097
+0.11%
-0.05%
-6.61%
$ 1.70B
$ 1.09M
3
TIA
TIA
TIA
$ 0.3238
+0.19%
-1.53%
-4.95%
$ 296.49M
$ 718.86K
4
Maple Finance
Maple Finance
SYRUP
$ 0.15056
-0.13%
+0.31%
-5.11%
$ 179.08M
$ 393.17K
5
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0017418
+0.65%
-1.94%
-2.98%
$ 173.79M
$ 102.56M
6
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07635
0.00%
+0.07%
+2.32%
$ 104.36M
$ 2.61M
7
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1645
+0.55%
-1.33%
-6.36%
$ 94.25M
$ 373.00K
8
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012208
+0.99%
+0.34%
+11.96%
$ 70.24M
$ 14.46M
9
RE
RE
RE
$ 0.40872
+1.08%
+0.57%
+2.99%
$ 65.34M
$ 537.55K
10
Reental
Reental
RNT
$ 0.278133
+0.02%
+0.00%
+1.59%
$ 38.41M
$ 4.07K
11
POLYX
POLYX
POLYX
$ 0.0321
+0.31%
-0.92%
0.00%
$ 34.01M
$ 23.69K
12
Ryze
Ryze
RYZE
$ 0.069547
-0.35%
--
-17.47%
$ 18.35M
$ 167.52
13
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.5185
+1.06%
-50.28%
-43.25%
$ 17.57M
$ 3.84M
14
CHR
CHR
CHR
$ 0.01465
-0.67%
+7.47%
+13.49%
$ 14.44M
$ 3.65M
15
Chintai Network
Chintai Network
CHEX
$ 0.01042
+0.19%
+1.96%
-10.81%
$ 12.99M
$ 5.40M
16
IX Swap
IX Swap
IXS
$ 0.0645
+0.47%
+4.37%
+16.22%
$ 11.61M
$ 969.82K
17
Opinion
Opinion
OPN
$ 0.05389
+0.58%
-0.72%
-0.32%
$ 9.67M
$ 1.21M
18
ORIGYN
ORIGYN
OGY
$ 0.0009835
+0.07%
+2.32%
+17.69%
$ 7.68M
$ 23.76M
19
Soil
Soil
SOIL
$ 0.1027
-0.03%
-1.50%
+8.58%
$ 7.15M
$ 404.39K
20
READY
READY
READY
$ 0.006574
+0.81%
-5.35%
-5.19%
$ 6.58M
$ 2.51M
21
Realio
Realio
RIO
$ 0.03382
-0.53%
+2.70%
-1.23%
$ 5.40M
$ 982.10K
22
Brickken
Brickken
BKN
$ 0.06273
-0.22%
+0.16%
-3.66%
$ 5.08M
$ 560.42K
23
$ 0.00201
+0.50%
-4.27%
-9.82%
$ 5.01M
$ 2.68M
24
NetX
NetX
NETX
$ 0.201
-0.10%
-0.55%
-5.60%
$ 4.64M
$ 255.47K
25
Lingo
Lingo
LINGO
$ 0.00892
+0.20%
-0.09%
+1.78%
$ 4.34M
$ 6.35M
26
tokenforge
tokenforge
TKFG
$ 0.01807036
+0.38%
+0.01%
-4.88%
$ 3.99M
$ 15.53K
27
$ 0.01967
0.00%
-6.24%
-1.30%
$ 3.35M
$ 92.99K
28
UranoToken
UranoToken
URANO
$ 0.058254
0.00%
0.00%
+0.47%
$ 3.09M
$ 7.29
29
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00610152
0.00%
0.00%
-55.48%
$ 3.06M
$ 30.31
30
Apraemio
Apraemio
APRA
$ 0.02038344
-0.01%
+0.03%
+217.66%
$ 2.81M
$ 5.42K
31
Rayls
Rayls
RLS
$ 0.001902
+0.48%
-7.41%
+10.04%
$ 2.81M
$ 32.41M
32
Goldfinch
Goldfinch
GFI
$ 0.03121
+0.22%
+0.77%
-1.76%
$ 2.74M
$ 1.65M
33
Gold DAO
Gold DAO
GOLDAO
$ 0.00371226
-0.90%
-0.00%
+8.42%
$ 2.52M
$ 706.38
34
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0.00564
0.00%
-2.91%
-4.06%
$ 2.34M
$ 469.06K
35
Allo
Allo
RWA
$ 0.001146
+0.79%
+0.52%
+5.29%
$ 2.08M
$ 45.09M
36
PinLink
PinLink
PIN
$ 0.02158
+0.33%
-4.08%
-0.28%
$ 1.89M
$ 3.14M
37
TokenFi
TokenFi
TOKEN
$ 0.001848
+0.22%
-1.70%
+8.51%
$ 1.85M
$ 31.76M
38
TRWA
TRWA
TRWA
$ 0.000234
-0.04%
-0.68%
+6.18%
$ 1.65M
$ 204.17M
39
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.00335
+0.09%
+1.82%
-4.01%
$ 1.64M
$ 62.60M
40
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.894867
0.00%
--
-1.76%
$ 1.43M
$ 1.87K
41
OpenVPP
OpenVPP
OVPP
$ 0.001719
+0.06%
+9.02%
-13.42%
$ 1.38M
$ 159.44M
42
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00011479
-0.11%
-0.00%
-4.56%
$ 1.32M
$ 11.97
43
Elixir
Elixir
ELX
$ 0.0012421
0.00%
+0.09%
+5.93%
$ 1.24M
$ 973.28
44
Swarm Markets
Swarm Markets
SMT
$ 0.0114
0.00%
-2.56%
-8.80%
$ 1.05M
$ 4.54M
45
TrueFi
TrueFi
TRU
$ 0.00081636
-0.04%
+0.02%
-4.38%
$ 1.03M
$ 33.63K
46
Collaterize
Collaterize
COLLAT
$ 0.0007536
-0.92%
+0.01%
-5.43%
$ 753.53K
$ 114.14K
47
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 724.54K
--
48
Arowana
Arowana
ARW
$ 0.03071
-0.87%
-0.61%
-48.44%
$ 705.88K
$ 22.46K
49
AgriDex
AgriDex
AGRI
$ 0.00060098
-0.02%
+0.01%
-1.43%
$ 600.98K
$ 44.45
50
Credefi
Credefi
CREDI
$ 0.00050443
+0.01%
+0.00%
-0.90%
$ 474.18K
$ 22.89K

Câu hỏi thường gặp

Token Giao thức RWA là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Giao thức RWA đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 73 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $8.31B.
Token Giao thức RWA nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Giao thức RWA được theo dõi trên MEXC, CARR đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 13.35% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Giao thức RWA trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 73 token Giao thức RWA, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Giao thức RWA phổ biến bao gồm LINK, ONDO, TIA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Giao thức RWA là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Giao thức RWA là khoảng $8.31B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Giao thức RWA, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.