Thông tin giá theo USD của Ridotto (RDT)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0.00301802 $ 0.00301802 $ 0.00301802 Thấp nhất 24H $ 0.0030472 $ 0.0030472 $ 0.0030472 Cao nhất 24H Thấp nhất 24H $ 0.00301802$ 0.00301802 $ 0.00301802 Cao nhất 24H $ 0.0030472$ 0.0030472 $ 0.0030472 ATH $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 Giá thấp nhất $ 0.00293954$ 0.00293954 $ 0.00293954 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -0.30% Biến động giá (7 ngày) -53.08% Biến động giá (7 ngày) -53.08%

Giá thời gian thực của Ridotto (RDT) là $0.00302612. Trong 24 giờ qua, RDT được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0.00301802 và cao nhất là $ 0.0030472, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của RDT là $ 1.51, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.00293954.

Về hiệu suất ngắn hạn, RDT đã biến động -- trong 1 giờ qua, -0.30% trong 24 giờ và -53.08% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Ridotto (RDT)

Vốn hóa thị trường $ 952.51K$ 952.51K $ 952.51K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Nguồn cung lưu thông 314.76M 314.76M 314.76M Tổng cung 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của Ridotto là $ 952.51K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của RDT là 314.76M, với tổng nguồn cung là 500000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 1.51M.