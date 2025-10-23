Thông tin giá theo USD của Main Street USD (MSUSD)

Biên độ biến động giá trong 24 giờ: $ 0 Thấp nhất 24H $ 0 Cao nhất 24H $ 0 ATH $ 2.0 Giá thấp nhất $ 0.979364 Biến động giá (1 giờ) -- Biến động giá (1D) -- Biến động giá (7 ngày) 0.00%

Giá thời gian thực của Main Street USD (MSUSD) là $0.988549. Trong 24 giờ qua, MSUSD được giao dịch với mức thấp nhất là $ 0 và cao nhất là $ 0, cho thấy biến động thị trường đang hoạt động mạnh. Giá cao nhất mọi thời đại (ATH) của MSUSD là $ 2.0, và giá thấp nhất mọi thời đại (ATL) là $ 0.979364.

Về hiệu suất ngắn hạn, MSUSD đã biến động -- trong 1 giờ qua, -- trong 24 giờ và 0.00% trong 7 ngày gần nhất. Điều này hỗ trợ nắm bắt nhanh về xu hướng giá mới nhất và tình hình thị trường của token này trên MEXC.

Thông tin thị trường Main Street USD (MSUSD)

Vốn hóa thị trường $ 6.71M Khối lượng (24H) -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 6.67M Nguồn cung lưu thông 6.75M Tổng cung 6,749,247.001425127

Vốn hoá thị trường hiện tại của Main Street USD là $ 6.71M, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của MSUSD là 6.75M, với tổng nguồn cung là 6749247.001425127. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 6.67M.