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Top token Quyền chọn theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Quyền chọn. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Derive
Derive
DRV
$ 0,09759
0,00%
-1,19%
-1,56%
$ 71,41M
$ 567,95K
2
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0,03668
-0,36%
-1,04%
+10,18%
$ 26,21M
$ 2,57M
3
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0,01430716
0,00%
-0,00%
+4,65%
$ 15,42M
$ 3,29K
4
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1,4965
+0,17%
-6,21%
-6,01%
$ 12,65M
$ 35,69K
5
Strike
Strike
STRIKE
$ 0,416478
+0,14%
+0,03%
-2,81%
$ 7,50M
$ 24,49K
6
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0,00164168
+0,26%
-0,01%
-17,92%
$ 1,64M
$ 43,64
7
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0,02071605
+0,28%
+0,03%
+5,71%
$ 1,40M
$ 1,96
8
Exotic Markets
Exotic Markets
EXO
$ 0,087605
+0,12%
+0,01%
+3,35%
$ 876,24K
$ 77,88
9
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0,00113118
0,00%
--
+0,05%
$ 746,58K
$ 42,38K
10
Deri Protocol
Deri Protocol
DERI
$ 0,00076098
0,00%
-0,04%
+5,56%
$ 356,08K
$ 1,38
11
Ithaca Protocol
Ithaca Protocol
ITHACA
$ 0,00040259
0,00%
+0,02%
+1,19%
$ 268,46K
$ 45,28K
12
Typus
Typus
TYPUS
$ 0,00020589
+0,05%
-0,00%
-0,20%
$ 205,85K
$ 25,40
13
Bitune
Bitune
TUNE
$ 0,00154708
0,00%
+0,04%
-11,28%
$ 154,70K
$ 7,02
14
LogX Network
LogX Network
LOGX
$ 2,281E-5
0,00%
+0,50%
+13,88%
$ 18,31K
--
15
Oddz
Oddz
ODDZ
$ 0,000171
0,00%
--
+0,42%
$ 15,29K
$ 16,79
16
Advanced
Advanced
AUC
$ 0,0001354
0,00%
+0,15%
-0,88%
--
$ 417,48M
17
Rain Protocol
Rain Protocol
RAIN
$ 0,0125319
-0,22%
-1,03%
-1,36%
--
$ 248,52M

Câu hỏi thường gặp

Token Quyền chọn là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Quyền chọn đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 17 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $138.87M.
Token Quyền chọn nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Quyền chọn được theo dõi trên MEXC, LOGX đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 0.50% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Quyền chọn trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 17 token Quyền chọn, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Quyền chọn phổ biến bao gồm DRV, SIREN, HEGIC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Quyền chọn là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Quyền chọn là khoảng $138.87M. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Quyền chọn, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.