Giá ZND Token hôm nay

Giá ZND Token (ZND) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.15% trong 24 giờ qua. Tỷ giá ZND sang USD là $ 0 mỗi ZND.

ZND Token hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 17,295.61, với nguồn cung lưu hành 178.46M ZND. Trong vòng 24 giờ qua, ZND được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.8381, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, ZND biến động -- trong giờ qua và +9.64% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường ZND Token (ZND)

Vốn hóa thị trường $ 17.30K$ 17.30K $ 17.30K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 67.22K$ 67.22K $ 67.22K Nguồn cung lưu thông 178.46M 178.46M 178.46M Tổng cung 693,541,268.0 693,541,268.0 693,541,268.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của ZND Token là $ 17.30K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của ZND là 178.46M, với tổng nguồn cung là 693541268.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 67.22K.