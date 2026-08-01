Giá Green Shiba Inu hôm nay

Giá Green Shiba Inu (GINUX) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.31% trong 24 giờ qua. Tỷ giá GINUX sang USD là $ 0 mỗi GINUX.

Green Shiba Inu hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 111,938, với nguồn cung lưu hành 5.15T GINUX. Trong vòng 24 giờ qua, GINUX được giao dịch trong khoảng từ $ 0 (thấp) đến $ 0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.324796, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, GINUX biến động -0.92% trong giờ qua và +1.89% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường Green Shiba Inu (GINUX)

Vốn hóa thị trường $ 111.94K$ 111.94K $ 111.94K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 111.98K$ 111.98K $ 111.98K Nguồn cung lưu thông 5.15T 5.15T 5.15T Tổng cung 5,150,965,731,154.87 5,150,965,731,154.87 5,150,965,731,154.87

Vốn hoá thị trường hiện tại của Green Shiba Inu là $ 111.94K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của GINUX là 5.15T, với tổng nguồn cung là 5150965731154.87. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 111.98K.