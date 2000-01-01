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Top token DePIN theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực DePIN. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 204.83
+0.60%
-0.37%
+6.38%
$ 2.25B
$ 5.94K
2
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.09257
+0.21%
-0.94%
+13.43%
$ 708.36M
$ 10.53M
3
Render
Render
RENDER
$ 1.298
-0.15%
-2.92%
-5.40%
$ 672.29M
$ 76.81K
4
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.7067
+0.49%
-1.19%
-2.77%
$ 556.50M
$ 879.68K
5
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002633
+0.08%
-0.15%
+0.38%
$ 260.48M
$ 224.73B
6
Jasmy
Jasmy
JASMY
$ 0.004043
+0.42%
-1.10%
-6.13%
$ 199.26M
$ 15.04M
7
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0017326
+0.20%
-2.28%
-3.68%
$ 173.10M
$ 99.24M
8
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03543
+0.37%
-0.42%
+5.29%
$ 158.23M
$ 1.80M
9
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01459
+0.69%
-0.41%
-1.96%
$ 157.68M
$ 4.55M
10
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.497422
-0.40%
-0.01%
-5.25%
$ 147.45M
$ 3.08M
11
Theta Network
Theta Network
THETA
$ 0.140494
-0.36%
+0.03%
+8.81%
$ 140.51M
$ 5.83M
12
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2803
-0.14%
+1.12%
-1.13%
$ 140.45M
$ 251.34K
13
Arweave
Arweave
AR
$ 1.802
+0.67%
+0.11%
-1.42%
$ 118.11M
$ 62.17K
14
Golem
Golem
GLM
$ 0.092467
0.00%
0.00%
-0.52%
$ 92.44M
$ 2.19M
15
Aethir
Aethir
ATH
$ 0.00407
+0.70%
-2.30%
+2.28%
$ 81.38M
$ 15.70M
16
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.1837
+0.11%
-0.11%
-8.37%
$ 81.18M
$ 353.99K
17
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.209
+0.19%
-0.14%
-3.42%
$ 74.51M
$ 425.88K
18
GRASS
GRASS
GRASS
$ 0.2947
+0.79%
-2.82%
-7.19%
$ 71.51M
$ 285.58K
19
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016749
+1.12%
+1.47%
+11.84%
$ 63.98M
$ 68.19M
20
Livepeer
Livepeer
LPT
$ 1.272
+0.40%
+0.48%
-2.68%
$ 63.06M
$ 48.45K
21
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003414
+0.35%
-0.50%
+0.35%
$ 59.99M
$ 199.78M
22
TFUEL
TFUEL
TFUEL
$ 0.007532
-0.53%
+1.64%
+2.10%
$ 55.58M
$ 7.27M
23
IO
IO
IO
$ 0.12758
+0.18%
+6.12%
-0.70%
$ 44.43M
$ 2.89M
24
XYO
XYO
XYO
$ 0.00295
0.00%
-3.28%
+1.37%
$ 40.72M
$ 18.69M
25
peaq network
peaq network
PEAQ
$ 0.01758
+0.28%
-1.18%
+1.61%
$ 39.35M
$ 1.18M
26
Powerledger
Powerledger
POWR
$ 0.038854
-0.55%
+0.00%
-1.75%
$ 38.85M
$ 984.50K
27
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003654
+0.55%
+1.34%
+6.44%
$ 36.37M
$ 15.32M
28
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.1909
+0.05%
+0.37%
+5.42%
$ 35.51M
$ 310.58K
29
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005567
+0.68%
-0.49%
-7.25%
$ 28.97M
$ 17.55M
30
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0005063
-0.12%
-0.28%
+0.40%
$ 28.37M
$ 106.29M
31
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002835
+1.25%
-25.47%
+29.32%
$ 26.78M
$ 100.51M
32
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02997
+0.03%
+0.30%
+8.08%
$ 25.56M
$ 1.87M
33
iExec RLC
iExec RLC
RLC
$ 0.2798
+0.07%
+0.07%
+3.17%
$ 24.35M
$ 197.16K
34
Bless
Bless
BLESS
$ 0.012246
+0.64%
-3.82%
-10.29%
$ 23.33M
$ 67.75M
35
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.095281
+0.27%
-0.00%
-3.26%
$ 22.96M
$ 8.04K
36
DexNet
DexNet
DEXNET
$ 0.00756433
0.00%
-0.05%
-12.75%
$ 22.69M
$ 34.51
37
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.09432
-1.49%
+17.96%
+27.96%
$ 21.36M
$ 767.84K
38
MVL
MVL
MVL
$ 0.00075666
-0.15%
+0.00%
-1.76%
$ 21.04M
$ 48.52K
39
Phala
Phala
PHA
$ 0.02405
-0.25%
+2.67%
+13.95%
$ 20.03M
$ 4.31M
40
Chia Network
Chia Network
XCH
$ 1.322
+0.15%
-4.96%
-14.04%
$ 19.05M
$ 55.37K
41
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.04477
+0.05%
-2.49%
-1.88%
$ 18.81M
$ 1.24M
42
Nosana
Nosana
NOS
$ 0.25736
+0.20%
+2.20%
+3.88%
$ 18.47M
$ 290.75K
43
Flux
Flux
FLUX
$ 0.04354
+1.11%
+8.13%
+9.92%
$ 18.07M
$ 1.50M
44
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0966
-2.25%
-0.93%
+9.13%
$ 17.79M
$ 295.28K
45
Pocket Network
Pocket Network
POKT
$ 0.007039
0.00%
+0.64%
+1.59%
$ 16.47M
$ 84.37K
46
NYM
NYM
NYM
$ 0.01881
+0.43%
+0.11%
+8.39%
$ 15.65M
$ 3.04M
47
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.351118
-0.04%
-0.01%
-4.99%
$ 15.26M
$ 438.14K
48
AO
AO
AO
$ 1.739
-0.06%
+4.12%
+0.98%
$ 12.40M
$ 31.52K
49
Radicle
Radicle
RAD
$ 0.2104
0.00%
-0.14%
+1.55%
$ 12.38M
$ 293.28K
50
Orchid
Orchid
OXT
$ 0.010036
+0.59%
-1.90%
-12.78%
$ 10.05M
$ 5.86M

Câu hỏi thường gặp

Token DePIN là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token DePIN đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 191 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $7.20B.
Token DePIN nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token DePIN được theo dõi trên MEXC, $NODE đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 31.10% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token DePIN trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 191 token DePIN, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token DePIN phổ biến bao gồm TAO, BDX, RENDER. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục DePIN là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token DePIN là khoảng $7.20B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực DePIN, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.