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Top token Phái sinh theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Phái sinh. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 54,51
+0,28%
-1,56%
-0,57%
$ 13,72B
$ 12,70K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2,3356
+0,15%
+2,23%
+15,27%
$ 581,90M
$ 124,53K
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1,378
+0,07%
-2,70%
-0,15%
$ 233,75M
$ 143,51K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0,05837
-0,10%
-1,94%
+2,59%
$ 113,07M
$ 943,26K
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0,11518
+0,55%
+0,26%
+0,55%
$ 96,74M
$ 580,97K
6
SNX
SNX
SNX
$ 0,2122
-0,05%
-0,42%
-2,27%
$ 72,69M
$ 513,51K
7
Derive
Derive
DRV
$ 0,09759
0,00%
-1,19%
-1,56%
$ 71,41M
$ 567,95K
8
GMX
GMX
GMX
$ 6,419
+0,03%
-1,25%
+2,86%
$ 66,73M
$ 8,61K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0,182294
0,00%
0,00%
+0,07%
$ 63,33M
$ 3,59K
10
Full Moon
Full Moon
FM
$ 0,00194164
-0,60%
-0,02%
-17,70%
$ 46,15M
$ 303,72
11
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0,02225
+1,43%
-10,05%
+39,72%
$ 38,54M
$ 4,31M
12
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3,83
0,00%
-0,01%
-1,54%
$ 31,22M
$ 51,37
13
UMA
UMA
UMA
$ 0,3405
+0,30%
-0,76%
-0,62%
$ 30,70M
$ 161,29K
14
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0,09661
+1,68%
+6,33%
+18,03%
$ 30,65M
$ 968,04K
15
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0,2179
+0,32%
+0,14%
-2,52%
$ 30,08M
$ 298,62K
16
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0,03668
-0,36%
-1,04%
+10,18%
$ 26,21M
$ 2,57M
17
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0,07404
-0,23%
-0,95%
-10,69%
$ 24,36M
$ 3,71M
18
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2.694,76
0,00%
--
+0,03%
$ 23,95M
$ 786,16
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0,01176
+0,17%
-0,68%
+0,86%
$ 22,08M
$ 5,10M
20
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0,09827
+0,41%
+0,19%
+2,39%
$ 22,02M
$ 589,36K
21
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0,02096
+1,65%
+0,97%
+7,12%
$ 19,17M
$ 3,20M
22
Based
Based
BASED
$ 0,07557
+0,44%
-0,45%
+0,17%
$ 17,74M
$ 3,98M
23
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0,01430716
0,00%
-0,00%
+4,65%
$ 15,42M
$ 3,29K
24
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0,5307
+0,04%
+2,83%
+5,98%
$ 12,45M
$ 105,85K
25
heyAura
heyAura
ADX
$ 0,0662
+0,30%
+10,25%
+17,64%
$ 9,86M
$ 277,33K
26
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0,01413
+2,02%
+9,30%
+12,07%
$ 8,63M
$ 5,55M
27
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2,09
0,00%
0,00%
-1,42%
$ 7,93M
$ 3,49
28
Strike
Strike
STRIKE
$ 0,416478
+0,14%
+0,03%
-2,81%
$ 7,50M
$ 24,49K
29
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0,008273
+1,07%
-1,33%
+4,46%
$ 6,33M
$ 7,03M
30
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0,312339
0,00%
--
+3,67%
$ 5,93M
$ 11,04
31
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0,0341
0,00%
-10,58%
-1,46%
$ 5,58M
$ 245,09K
32
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0,053653
+0,66%
+0,01%
-1,63%
$ 4,83M
$ 22,77
33
sETH
sETH
SETH
$ 318,87
0,00%
--
-4,34%
$ 3,69M
$ 1,15
34
Nereus
Nereus
NRS
$ 0,072583
0,00%
--
+0,13%
$ 3,68M
$ 48,01
35
RCH Token
RCH Token
RCH
$ 0,118737
+0,28%
--
+2,52%
$ 3,28M
$ 2,45K
36
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0,01934196
+0,03%
-0,00%
-1,07%
$ 2,90M
$ 88,57K
37
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
$ 0,283357
-2,50%
-0,02%
-5,85%
$ 2,83M
$ 877,20K
38
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
$ 0,04969055
0,00%
--
+0,03%
$ 2,65M
$ 9,84
39
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0,00567
0,00%
-2,91%
-4,06%
$ 2,34M
$ 468,46K
40
Fulcrom
Fulcrom
FUL
$ 0,0009209
-2,67%
-0,03%
-6,71%
$ 2,17M
$ 4,98K
41
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0,093401
+0,49%
-0,03%
-7,28%
$ 1,78M
$ 3,20K
42
Velar
Velar
VELAR
$ 0,00483487
+0,02%
+0,01%
+2.607,40%
$ 1,71M
$ 995,37
43
HXRO
HXRO
HXRO
$ 0,00164168
+0,26%
-0,01%
-17,92%
$ 1,64M
$ 43,64
44
Rails
Rails
RAILS
$ 0,04501691
0,00%
+0,00%
-11,68%
$ 1,53M
$ 233,54
45
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0,093737
+0,11%
-0,04%
+16,45%
$ 1,44M
$ 22,15K
46
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
$ 0,02071605
+0,28%
+0,03%
+5,71%
$ 1,40M
$ 1,96
47
Thales
Thales
THALES
$ 0,177931
+0,12%
+0,02%
+8,90%
$ 1,19M
$ 769,78
48
Contango
Contango
TANGO
$ 0,0019559
0,00%
-0,00%
+6,70%
$ 895,23K
$ 48,02
49
K9
K9
K9
$ 0,00074802
-1,41%
+0,39%
+48,77%
$ 839,94K
$ 35,86K
50
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
$ 0,00113118
0,00%
--
+0,05%
$ 746,58K
$ 42,38K

Câu hỏi thường gặp

Token Phái sinh là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Phái sinh đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 92 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $15.52B.
Token Phái sinh nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Phái sinh được theo dõi trên MEXC, GRVT đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 11.97% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Phái sinh trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 92 token Phái sinh, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Phái sinh phổ biến bao gồm HYPE, LIT, PENDLE. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Phái sinh là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Phái sinh là khoảng $15.52B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Phái sinh, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.